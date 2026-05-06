Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vienpusēji pasludinājis "klusuma režīmu" karadarbībā ar Krieviju, kas stājās spēkā aizvadītajā pusnaktī bez noteikta gala termiņa, bet brīdināja, ka rīkosies "spoguļveidīgi", ja Krievija izturēsies citādi.
Zelenska rīcība bija atbilde uz Krievijas Aizsardzības ministrijas pirmdien izziņoto, arī vienpusējo, pamieru ar Ukrainu, kas darbošoties no 8. līdz 9. maijam. Maskavai pamiers nepieciešams, lai 9. maijā Sarkanajā laukumā atzīmētu tā dēvēto Uzvaras dienu, slavinot PSRS nopelnus nacistiskās Vācijas sakāvē Otrā pasaules kara laikā. Zināms, ka šogad drošības apsvērumu dēļ 9. maijā, pretēji tradīcijai, parādē nebrauks militārās tehnikas kolonnas. Kremlis paziņoja, ka parāde notikšot "saīsinātā formātā" Ukrainas "terorisma draudu" dēļ. Krievijas Aizsardzības ministrija, atsaucoties uz diktatora Vladimiru Putina lēmumu, tāpat piedraudējusi Ukrainai ar masīvu raķešu triecienu Kijivas centram, ja ukraiņi mēģināšot "izjaukt" svinības. Tādā gadījumā "brīdinām Kijivas civiliedzīvotājus un ārvalstu diplomātisko pārstāvniecību darbiniekus par nepieciešamību savlaicīgi pamest pilsētu". Kremlis apgalvo, ka līdz šim "humānu apsvērumu dēļ" esot atturējies no Ukrainas galvaspilsētas centra bombardēšanas. Tie ir meli, jo Kijiva, tajā skaitā centrs, apšaudīta ne reizi vien.
Prezidents Zelenskis otrdienas rītā atzīmēja, ka Ukraina no Krievijas nekādu oficiālu aicinājumu par karadarbības pārtraukšanas kārtību nav saņēmusi un "cilvēka dzīvība ir nesalīdzināmi lielāka vērtība nekā kādas gadadienas "svinēšana"". "Krievijas vadītājiem pienācis laiks spert reālus soļus, lai izbeigtu viņu karu, ja jau Krievijas Aizsardzības ministrija uzskata, ka bez Ukrainas labās gribas rīkot parādi Maskavā nevarot," piebilda Zelenskis. Iepriekš viņš Maskavas priekšlikumu apturēt karadarbību uz vienu dienu "liekulīgas parādes dēļ" raksturoja kā "absolūti cinisku" apstākļos, kad ik dienu notiek Ukrainas pilsētu apšaude un iet bojā cilvēki.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
