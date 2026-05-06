Valsts policijā sākta iekšējā pārbaude par gadījumu, kad aizvadītajās brīvdienās no Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietas pastaigu laukuma Liepājā aizbēga zādzībās vainots vīrietis.
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldē pavēstīja, ka 2001. gadā dzimušais vīrietis 2. maijā ap plkst. 12, apzināti bojājot teritorijas infrastruktūru, aizbēga no policijas īslaicīgās aizturēšanas vietas pastaigu laukuma.
Vīrietis īslaicīgās aizturēšanas vietā atradās saistībā ar iepriekš veiktām zādzībām.
Nekavējoties tika uzsākti personas meklēšanas pasākumi, tostarp īstenojot plānu "Slazdi", kā dēļ Kurzemes reģionā, īpaši Liepājā, bija novērojamas pastiprinātas policijas pārbaudes.
Persona naktī uz 3. maiju aizturēta Valdemārpilī un nogādāta atpakaļ īslaicīgās aizturēšanas vietā.
Par bēgšanu no īslaicīgās aizturēšanas vietas sākts kriminālprocess.
Tāpat Valsts policijā ir sākta iekšējā pārbaude, lai noskaidrotu visus notikušā apstākļus un novērsu šādu situāciju atkārtošanos.
