KP soda "Jura" kafijas automātu tirgotājus par cenu saskaņošanu; lietā figurē ar Staķi saistīts uzņēmums

LETA / Latvijas Mediji
2026. gada 07. maijs, 10:57
"Jura" kafijas aparāts.
Foto: Ieva Leiniša/LETA

Konkurences padome (KP) 512 100 eiro sodu piemērojusi kafijas automātu "Jura" oficiālajam izplatītājam Baltijas valstīs un diviem mazumtirgotājiem par saskaņotu cenu līmeņa uzturēšanu vairāku gadu garumā, ceturtdien preses konferencē informēja KP pārstāvji.

Pārkāpumu atzinis tikai viens no mazumtirgotājiem — SIA "Innocent Pro", kura pastarpināts līdzīpašnieks ir Eiropas Parlamenta deputāts Mārtiņš Staķis (P). Šis uzņēmums ar KP noslēdzis izlīgumu un samaksājis salīdzinoši nelielu sodu — 23 535 eiro.

Tikmēr kafijas automātu "Jura" oficiālajam izplatītājam jeb vairumtirgotājam — Igaunijas kompānijai "Rickman Trade", kam Latvijā reģistrēta filiāle, piemērots 255 938 eiro sods, bet Lietuvas uzņēmēju kontrolētajam mazumtirgotājam "Eugesta" — 232 636 eiro sods.

KP konstatējusi, ka

"Rickman Trade" noteica cenas, par kādām mazumtirgotāji drīkst tirgot kafijas automātus "Jura" gala patērētājam,

monitorēja mazumtirdzniecības cenas un izteica iebildumus mazumtirgotājiem, ja cena neatbilda noteiktajām. Tāpat uzņēmums ietekmēja akciju periodus un atlaižu apmērus.

"Eugesta", kas strādā ar zīmolu "Kafo", un "Innocent Pro", kas darbojas ar zīmolu "Es mīlu kafiju", ievērojuši un akceptējuši "Rickman Trade" noteiktās cenas. KP norāda, ka "Rickman Trade" un "Innocent Pro" savstarpējā saziņā platformā "WhatsApp" saskaņojuši "Jura" kafijas automātu cenas, savukārt "Eugesta" gadījumā informācija par cenu saskaņošanu konstatēta darbinieku e-pasta sarakstē.

Tirgus dalībniekiem ilgstoši uzturot vienādu mazumtirdzniecības cenu, notikusi aizliegta vertikāla vienošanās. KP konstatētais pārkāpuma periodu ir no 2020. gada 20. septembra līdz 2025. gada 5. februārim, kad veikta inspekcija.

KP norāda, ka "Rickman Trade" īstenoto darbību rezultātā mazumtirgotāji "Jura" preču tālākpārdošanas cenas nenoteica patstāvīgi, proti, "Eugesta" un "Innocent Pro" pielāgoja un akceptēja "Jura" preču cenas atbilstoši "Rickman Trade" norādēm, kas veicināja vienota cenu līmeņa uzturēšanu un izslēdza savstarpējo cenu konkurenci. Rezultātā "Jura" preču tirgū veidojās situācija, kurā

preču cenas pie vairākiem mazumtirgotājiem bija vienādas, ierobežojot patērētāju iespējas iegādāties "Jura" preces par cenu, kas veidojusies konkurences spiediena ietekmē.

KP lēmumā minēts, ka, lai gan vairumtirgotājs var veikt nesaistošas tālākpārdošanas cenas rekomendācijas, tai skaitā vairumtirgotājs ir tiesīgs noteikt maksimālo vai rekomendējošo tālākpārdošanas cenu ar nosacījumu, ka vienošanās dalībnieki ar savu faktisko rīcību neievieš noteiktu vai minimālo cenu līmeni, ņemot vērā lietā analizēto "Rickman Trade", "Eugesta" un "Innocent Pro" rīcību, kā arī novērtējot lietā iegūtos pierādījumus kopsakarā, KP konstatē, ka "Rickman Trade" kā vairumtirgotājs sniedza saistošas tālākpārdošanas cenu rekomendācijas mazumtirgotājiem.

Turklāt cenu līmeņa fiksēšana ir konstatējama ne tikai gadījumos, kad iegūtie pierādījumi liecina par tiešu cenu līmeņa fiksēšanu, bet arī tajos gadījumos, kad tiek uzturēts minimālais cenu līmenis "Jura" precēm, kas tiek ievērots. Objektīvs šādu darbību mērķis ir izslēgt mazumtirgotāja vēlmi iesaistīties aktīvā cenu konkurencē un atturēt mazumtirgotāju no cenu samazināšanas, reaģējot uz citu konkurentu rīcību tirgū. Papildus lietas izpētē konstatēts, ka "Rickman Trade" ietekmēja ne tikai mazumtirgotāju cenas "Jura" precēm, bet arī akciju periodus, teikts KP lēmumā.

Tāpat KP norāda, ka "Rickman Trade" tālākpārdošanas cenu noteikšanas un kontroles politika nav īstenota tikai attiecībā uz lietas dalībniekiem, bet arī citiem mazumtirgotājiem.

AS "Kesko Senukai" darbinieks savos paskaidrojumos KP norādīja, ka "Rickman Trade" monitorē mazumtirgotāju cenas "Jura" precēm un gadījumā, ja novērotas atšķirības no "Rickman Trade" rekomendētās tālākpārdošanas cenas konkrētajām precēm, "Rickman Trade" ir telefoniski sazinājies ar "Kesko Senukai", izsakot savu neapmierinātību. Vienlaikus "Kesko Senukai" "Rickman Trade" komentārus nav ņēmis vērā, nosakot cenas "Jura" precēm neatkarīgi.

Vienlaikus KP lēmumā norādīts, ka "Rickman Trade" un "Eugesta" savos viedokļos norāda, ka mazumtirgotāji, nosakot cenas "Jura" precēm, ir rīkojušies neatkarīgi un attiecīgi KP nav pierādījusi saskaņotas darbības jeb vienošanos lietas dalībnieku starpā. Savukārt KP nepiekrīt minētajam apgalvojumam. No lietā iegūtajiem pierādījumiem izriet, ka lietas dalībnieku starpā pastāvēja vienota izpratne par "Rickman Trade" rekomendēto tālākpārdošanas cenu ievērošanu, kas tika darīts ar mērķi uzturēt vienotu "Jura" preču cenu līmeni Latvijas teritorijā.

KP priekšsēdētāja Ieva Šmite preses konferencē norādīja, ka šajā gadījumā nav konstatēts, ka "Rickman Trade" būtu piemērojis kādas sankcijas, ja "Innocent Pro" un "Eugesta" nepiemērotu noteiktās cenas.

Tāpat Šmite minēja, ka

"Rickman Trade" sazinājās ar mazumtirgotājiem un izteica neapmierinātību, ja cena kafijas automātiem nebija piemērota pēc noteiktā.

Savukārt, komentējot iespējamos zaudējumus patērētājiem, Šmite norādīja, ka KP rīcībā nav konkrētu aplēšu, taču ir indikācijas par mērķi uzturēt iespējami nepamatoti augstu cenu līmeni. Viņa skaidroja, ka no lietas apstākļiem secināms, ka, kad KP veica procesuālās darbības, "Innocent Pro" pārtrauca piemērot konkrētās cenas un tās sāka svārstīties. Cenu amplitūda bijusi aptuveni no 30 līdz 80 eiro. Pēc Šmites teiktā, situācijā, kad katrs mazumtirgotājs cenu nosaka individuāli un neatkarīgi, ir novērojamas arī cenu atšķirības.

"Innocent Pro" norāda, ka "Jura" kafijas automāti veidoja 1,2% no "Innocent Pro" 2024. gada apgrozījuma, un sadarbība šajā preču kategorijā veidota ar mērķi nodrošināt klientam izdevīgākus iegādes nosacījumus.

Uzņēmumā atzīmē, ka konkrētajā situācijā tas rīkojās saskaņā ar piegādātāja izvirzītajiem sadarbības noteikumiem un, tiklīdz radās pamatotas šaubas par šīs sadarbības atbilstību godīgas konkurences principiem, "Innocent Pro" pēc savas iniciatīvas pārtrauca attiecīgo sadarbību ar piegādātāju. Tas notika vēl pirms KP lēmuma pieņemšanas. "Innocent Pro" rīkojas godprātīgi, respektē KP lēmumu un nodrošinās, lai šādas situācijas neatkārtotos. Brīvprātīgo rīcību, kā arī aktīvu sadarbību ar regulatoru visa procesa gaitā novērtēja arī KP.

"Rickman Trade" Latvijas filiāle reģistrēta 2017. gadā. Igaunijas "Rickman Trade" pastarpināti pieder Andresam Allikam, Ritam Silveram un Dmitrijam Antipovam, liecina "Firmas.lv" informācija.

SIA "Eugesta" reģistrēta 1996. gadā, un uzņēmuma pamatkapitāls ir 142 280 eiro. Kompānijas kapitālā 80% pieder Lietuvas kompānijai "KS Investicija", bet pa 10% — Lietuvas pilsonim Aurimam Stabingim un Latvijas pilsonim Andrim Pimanovam. "Eugesta" 2024. gadā strādāja ar 116,318 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 2% vairāk nekā gadu iepriekš, bet uzņēmuma peļņa samazinājās par 4% un bija 2,839 miljoni eiro. Finanšu dati par 2025. gadu vēl nav publiskoti.

"Innocent Pro" reģistrēts 2012. gadā, un tā pamatkapitāls ir 5680 eiro. "Innocent Pro" īpašniece ir AS "Infinity Coffee", kuras akcionāri līdzīgās daļās ir Staķis, Uldis Sangovičs, Mārtiņš Dzenis un Aivars Kaulakalns. "Innocent Pro" 2024. gadā strādāja ar 7,469 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 47,5% vairāk nekā gadu iepriekš, bet uzņēmuma peļņa pieauga par 70,4% un bija 458 277 eiro. Finanšu dati par 2025. gadu vēl nav publiskoti.

#korupcija #krāpšana #nauda #noziedznieki #tirdzniecība #uzņēmēji
