KP soda "Jura" kafijas automātu tirgotājus par cenu saskaņošanu; lietā figurē ar Staķi saistīts uzņēmums

Konkurences padome (KP) 512 100 eiro sodu piemērojusi kafijas automātu "Jura" oficiālajam izplatītājam Baltijas valstīs un diviem mazumtirgotājiem par saskaņotu cenu līmeņa uzturēšanu vairāku gadu garumā, ceturtdien preses konferencē informēja KP pārstāvji.
Pārkāpumu atzinis tikai viens no mazumtirgotājiem — SIA "Innocent Pro", kura pastarpināts līdzīpašnieks ir Eiropas Parlamenta deputāts Mārtiņš Staķis (P). Šis uzņēmums ar KP noslēdzis izlīgumu un samaksājis salīdzinoši nelielu sodu — 23 535 eiro.
Tikmēr kafijas automātu "Jura" oficiālajam izplatītājam jeb vairumtirgotājam — Igaunijas kompānijai "Rickman Trade", kam Latvijā reģistrēta filiāle, piemērots 255 938 eiro sods, bet Lietuvas uzņēmēju kontrolētajam mazumtirgotājam "Eugesta" — 232 636 eiro sods.
KP konstatējusi, ka
"Rickman Trade" noteica cenas, par kādām mazumtirgotāji drīkst tirgot kafijas automātus "Jura" gala patērētājam,
monitorēja mazumtirdzniecības cenas un izteica iebildumus mazumtirgotājiem, ja cena neatbilda noteiktajām. Tāpat uzņēmums ietekmēja akciju periodus un atlaižu apmērus.
"Eugesta", kas strādā ar zīmolu "Kafo", un "Innocent Pro", kas darbojas ar zīmolu "Es mīlu kafiju", ievērojuši un akceptējuši "Rickman Trade" noteiktās cenas. KP norāda, ka "Rickman Trade" un "Innocent Pro" savstarpējā saziņā platformā "WhatsApp" saskaņojuši "Jura" kafijas automātu cenas, savukārt "Eugesta" gadījumā informācija par cenu saskaņošanu konstatēta darbinieku e-pasta sarakstē.
Tirgus dalībniekiem ilgstoši uzturot vienādu mazumtirdzniecības cenu, notikusi aizliegta vertikāla vienošanās. KP konstatētais pārkāpuma periodu ir no 2020. gada 20. septembra līdz 2025. gada 5. februārim, kad veikta inspekcija.
KP norāda, ka "Rickman Trade" īstenoto darbību rezultātā mazumtirgotāji "Jura" preču tālākpārdošanas cenas nenoteica patstāvīgi, proti, "Eugesta" un "Innocent Pro" pielāgoja un akceptēja "Jura" preču cenas atbilstoši "Rickman Trade" norādēm, kas veicināja vienota cenu līmeņa uzturēšanu un izslēdza savstarpējo cenu konkurenci. Rezultātā "Jura" preču tirgū veidojās situācija, kurā
preču cenas pie vairākiem mazumtirgotājiem bija vienādas, ierobežojot patērētāju iespējas iegādāties "Jura" preces par cenu, kas veidojusies konkurences spiediena ietekmē.
KP lēmumā minēts, ka, lai gan vairumtirgotājs var veikt nesaistošas tālākpārdošanas cenas rekomendācijas, tai skaitā vairumtirgotājs ir tiesīgs noteikt maksimālo vai rekomendējošo tālākpārdošanas cenu ar nosacījumu, ka vienošanās dalībnieki ar savu faktisko rīcību neievieš noteiktu vai minimālo cenu līmeni, ņemot vērā lietā analizēto "Rickman Trade", "Eugesta" un "Innocent Pro" rīcību, kā arī novērtējot lietā iegūtos pierādījumus kopsakarā, KP konstatē, ka "Rickman Trade" kā vairumtirgotājs sniedza saistošas tālākpārdošanas cenu rekomendācijas mazumtirgotājiem.