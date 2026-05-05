Ukraina ar tālās darbības raķetēm "F-5 Flamingo" Krievijā Čeboksaros veikusi triecienu militāri rūpnieciskā kompleksa objektiem, otrdien pavēstīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
"Mūsu tālās darbības sankcijas turpina pilnīgi taisnīgi darboties, atbildot uz Krievijas triecieniem," platformā "Telegram" pauda prezidents.
"Pagājušajā naktī Bruņoto spēku operācijas "Deep Strike" ietvaros notika raķešu "F-5 Flamingo" palaišana uz vairākiem ienaidnieka mērķiem, arī uz militāri rūpnieciskā kompleksa objektiem Čeboksaros," norādīja Zelenskis.
Ukrainas spārnotās raķetes veica vairāk nekā 1500 kilometru lielu attālumu, piebilda prezidents.
"Cietušajā militārajā ražotnē tika ražotas releju aizsardzības sistēmas, automātika, zemsprieguma iekārtas. Rūpnīca piegādāja navigācijas elementus Krievijas Jūras kara flotei, raķešu rūpniecībai, aviācijai un bruņutehnikai. Visu to, ko krievi izmanto savā karā pret mums - pret Ukrainu," pauda Zelenskis.
"Krievijai būtu jāizbeidz karš un jāpāriet pie īstas diplomātijas. Mēs esam izteikuši savu priekšlikumu," norādīja prezidents.
