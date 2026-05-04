Rīgā ar plašu kultūras programmu svin Latvijas Neatkarības atjaunošanas gadadienu

Šodien ar plašu kultūras programmu Rīgā atzīmēs Latvijas Neatkarības atjaunošanas 36. gadadienu, informē Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļa.
No plkst. 10 līdz pat nākamās dienas vakaram pie Brīvības pieminekļa ikviens rīdzinieks un pilsētas viesis varēs piedalīties ziedu kompozīcijas "Ziedu Latvija" veidošanā, kopīgi veidojot ziedošu valsts karti, kas simbolizē vienotību un savstarpēju cieņu.
Valsts un pašvaldības amatpersonu svinīgā ziedu nolikšanas ceremonija pie Brīvības pieminekļa notiks plkst. 10.30, savukārt plkst. 12 Brīvības laukumā norisināsies Latvijas skolu putēju orķestra defilē programma.
Vērmanes dārzā plānots krāsains un iedvesmojošs svētku pasākums "Mēs visi kopā - Latvijā!". No plkst. 12 Vērmanes dārzs pārtaps par izzinošu un aizraujošu piedzīvojumu telpu visai ģimenei.
Bērniem un ģimenēm būs iespēja apgūt praktiskas un videi draudzīgas prasmes - kopā ar "Daces zaļumi" sēt un diedzēt dažādus zaļumus, darbnīcā "Es veidoju savu Latviju!" iemācīties gatavot dabīgu plastilīnu un no pagatavotās masas izveidot kādu simbolu.
Varēs uzzināt, kā ikdienā rūpēties par zemi un vidi kopā ar "Komposts LV" un "Zero Waste Latvia".
Radošie prāti varēs ļaut vaļu iztēlei un krāsām, kopā ar grāmatas autori un ilustratori Rūtu Briedi radot visdažādākos tēlus.
Mazākajiem pasākuma apmeklētājiem būs iespēja darboties ar īpašiem smilšu-gaismas galdiem un Latvijā ražotiem aktivitāšu dēļiem "Gaismas un sajūtu namiņā" un izveidot skaistus kroņus papīrlietu darbnīcā "Good Happens".
Visas dienas garumā būs iespēja nofotografēties un saņemt bilžu izdrukas ar "Mana Latvija, mana atbildība" motīviem.
Gatavojoties Pasaules čempionātam hokejā, pasākuma laikā valdīs arī sportisks azarts - ģimenes un draugi varēs izspēlēt galda hokeja spēles, kā arī vērot Eiropas un Pasaules galda hokeja čempiona Edgara Caiča paraugdemonstrējumus.
Uz Vērmanes dārza estrādes skatuves no plkst. 12 līdz 14.40 skanēs bērnu balsis. Apmeklētājus muzikāli iepriecinās bērnu kolektīvi "Knīpas un Knauķi", "Kolibri", "Podziņas", "Momo" un "Poppy". Plkst. 15 skatuves programmas noslēgumā skatītājus gaidīs "Willas" teātra izrāde "Limonāde", kurā skanēs Ineses Zanderes dzeja un pasakas kā arī Jēkaba Nīmaņa dziesmas.