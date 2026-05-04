Divi cilvēki gājuši bojā un vēl divi guvuši smagus ievainojumus pēc tam, kad pirmdien Leipcigas centrā automašīna ietriecās vairākos cilvēkos, paziņoja pilsētas domes pārstāvis.
Automašīnas vadītājs aizturēts un vairs nerada draudus, paziņoja policija.
Policija iepriekš situāciju raksturoja kā "dinamisku".
Notikuma vietā bija ieradušies daudzi neatliekamās palīdzības dienesti, tostarp ugunsdzēsēji, ātrās palīdzības un policijas automašīnas.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu