Šķirot atkritumus pareizi un aizgādāt tos uz atbilstīgu pieņemšanas punktu nereti ir īsts izaicinājums.
Lai šo darbiņu padarītu vieglāku, Valsts vides dienests (VVD) piedāvā izmantot interneta vietni "skiroviegli.lv", kas nesen pieredzējusi uzlabojumus.
"Atkritumu šķirošana ir vienkāršs un ikvienam pieejams veids, kā rūpēties par tīrāku vidi. Svarīgākais solis ir šķirot atkritumus jau mājās, atsevišķi nodalot dažādus materiālus un pareizi tos sagatavojot nodošanai," teikts VVD izplatītajā paziņojumā. Vietnē "skiroviegli.lv" vienuviet pieejama informācija par šķirošanas iespējām Latvijā, tostarp karte ar tuvākajiem šķirošanas laukumiem un punktiem, kā arī skaidrojumi par to, kur nodot, piemēram, tekstilu, mēbeles vai nolietotu elektrotehniku.
Projekta "LIFE Waste To Resources" ietvaros vietne "skiroviegli.lv" nesen kā pilnveidota. Cik ilgi un cik efektīvi tā darbojusies līdz šim un kādi tieši uzlabojumi veikti, vaicājām VVD Atkritumu aprites departamenta direktoram Atim Treijam. "Vietne "sķiroviegli.lv" darbojas jau vairāk nekā astoņus gadus. Šajā laikā tā ir būtiski attīstījusies un uzlabota, salīdzinot ar sākotnējo versiju, kurā informācija par atkritumu dalītās savākšanas punktiem un laukumiem mēdza dažkārt būt neaktuāla. Tagad, tiklīdz atkritumu savākšanas vietas atļauja vairs nav spēkā, šī vieta nekavējoties tiek noņemta no vietnes," skaidro Atis Treijs. Viņš arī norāda, ka tā pamatā ir svaigi izstrādātais e-pakalpojums atkritumu apsaimniekotājiem un ražotāju atbildības sistēmu komersantiem VVD informācijas sistēmā "Tulpe" – "Atkritumu savākšanas punktu atjaunināšana", kas nodrošina sistēmas sasaisti ar atkritumu apsaimniekošanas atļaujām. "E-pakalpojums nodrošina datu sasaisti, caurskatāmību un aktuālāko datu (tostarp adrešu) pieejamību, tādējādi sniedzot sabiedrībai aktuālu informāciju par atkritumu dalītās savākšanas punktiem un laukumiem, tostarp par depozīta iepakojuma pieņemšanas vietām Latvijā," turpina Treijs, piebilzdams, ka lietotāji vietnē "sķiroviegli.lv" var atlasīt informāciju pēc dažādiem parametriem – vietas, pieņemšanas vietas veida un atkritumu veida.
Vietnē ir pieejama arī informācija, ko drīkst un ko nedrīkst ievietot atkritumu konteineros.
Jautāts, kādu atkritumu šķirošanai VVD ieskatā iedzīvotājiem nav pietiekami nodrošināta šķirošanas punktu pieejamība, Treijs stāsta: "Šobrīd viena no lielākajām problēmām ir būvniecības atkritumu nogādāšana uz atkritumu savākšanas laukumiem, par ko liecina arī mobilās lietotnes "Vides SOS" saņemtās sūdzības – pēdējo trīs gadu laikā ir pieaudzis sūdzību skaits par vidē izmestiem būvniecības atkritumiem. Šīs problēmas iemesli ir saistīti ar infrastruktūras pieejamību, faktu, ka atsevišķos gadījumos atkritumu apjoms ir pārāk neliels, lai izsauktu atkritumu vedēju, kā arī to, ka šis ir maksas pakalpojums." Tāpat problēma ir arī azbesta atkritumu apsaimniekošana. Šajā jomā gan ir īstenotas LIFE projekta aktivitātes, tostarp Azbesta atbalsta programma, ko īstenojusi Klimata un enerģētikas ministrija, tomēr tās ietvaros azbesta atkritumu, piemēram, šīfera, utilizēšanai atbalstu saņemt bijusi iespēja tikai šauriem sabiedrības slāņiem par samērā nelielām summām.
