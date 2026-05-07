Francijas prezidents Emanuels Makrons trešdien aicināja Irānas prezidentu Masudu Pezeškiānu atļaut neitrālu jūras spēku misiju Hormuza šaurumā.
Makrons telefonsarunā ar Pezeškiānu reklamēja Francijas un Lielbritānijas plānoto daudznacionālo misiju kā tādu, kas var palīdzēt atjaunot kuģu īpašnieku un apdrošinātāju pārliecību, Makrons rakstīja platformā "X".
Makrons sacīja, ka jaunākie notikumi ir skaidri parādījuši, cik noderīga var būt šāda misija. Viņš aicināja Pezeškiānu izmantot šo iespēju un arī ir iecerējis apspriest šo jautājumu ar ASV prezidentu Donaldu Trampu.
"Atgriešanās pie miera [Hormuza] šaurumā palīdzēs veicināt sarunas par kodolprogrammu, raķešu jautājumu un reģionālo situāciju," rakstīja Makrons. "Eiropieši, no kuriem ir atkarīga sankciju atcelšana, spēlēs savu lomu tajā."
Makrons un Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers vadīs daudznacionālu misiju, lai nodrošinātu kuģošanas brīvību Hormuza šaurumā. Vienlaikus viņi uzsvēruši, ka tie būs aizsardzības spēki un tiks izvietoti tikai tad, kad tiks panākta vienošanās par ilgstošu mieru reģionā.
Misija būs neitrāla starp karojošajām pusēm. Francijas aviācijas bāzeskuģa "Charles de Gaulle" dislocēšana Hormuza šauruma tuvumā ir jāskata šīs misijas kontekstā, sacīja Makrons.
"Visām pusēm vajag nekavējoties un bez nosacījumiem atcelt blokādi [Hormuza] šaurumā. Vajag pastāvīgi atjaunot pilnīgo kuģošanas brīvību, kas pastāvēja pirms konflikta," sacīja Makrons.
Francijas pieejas mērķis ir pārliecināt ASV atcelt Irānas ostu blokādi, tādējādi pamudinot Irānu iesaistīties būtiskās sarunās un atcelt Hormuza šauruma blokādi, pavēstīja Elizejas pils administrācija.
