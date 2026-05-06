4. maijā Rīgā, Ķengaragā, Prūšu ielā, 15. maršruta trolejbuss ietriecies betona apgaismes stabā, nopietni sabojājot transportlīdzekļa priekšējo stiklu. Negadījums noticis neilgi pēc izbraukšanas no Bultu ielas pieturas, vēsta TV3 raidījums "Degpunktā".
Kā informēja "Rīgas satiksmes" pārstāve Baiba Bartaševiča-Feldmane, patlaban tiek noskaidroti negadījuma apstākļi un izvērtēti trolejbusam nodarītie bojājumi. Viena no sākotnējām versijām liecina, ka transportlīdzekļa vadītājai brauciena laikā pēkšņi pasliktinājusies veselība, kā rezultātā viņa zaudējusi kontroli pār trolejbusu.
Negadījumā pasažieri nav cietuši. Arī citi "Rīgas satiksmes" šoferi pieļauj, ka avāriju izraisījušas vadītājas veselības problēmas.
Pēc sadursmes uz laiku tika traucēta 15. maršruta trolejbusu kustība, un vairāki transportlīdzekļi nevarēja turpināt pasažieru pārvadāšanu.
