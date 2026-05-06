Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) nolēmusi reģistrēt iesniegto likumprojektu "Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā", kas nozīmē, ka iniciatīvas virzītāji varēs sākt parakstu vākšanu referenduma ierosināšanai.
CVK lēmums pieņemts, izvērtējot, vai iesniegtais likumprojekts atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām attiecībā uz formu un saturu. Likums paredz, ka pēc iniciatīvas reģistrēšanas ir iespējams sākt vēlētāju parakstu vākšanu, lai noteiktā termiņā savāktu nepieciešamo atbalstu tālākai likumprojekta virzībai.
Likumprojekts paredz izmaiņas valsts fondēto pensiju jeb otrā līmeņa pensiju sistēmā, tostarp paplašinot iedzīvotāju iespējas rīkoties ar uzkrāto kapitālu. Starp piedāvātajiem risinājumiem minēta iespēja pensiju otrā līmeņa dalībniekiem noteiktos gadījumos saņemt uzkrāto kapitālu pilnībā vai daļēji pirms pensijas vecuma sasniegšanas.
Saskaņā ar normatīvo regulējumu, ja likumprojekts parakstu vākšanā iegūst vismaz vienas desmitās daļas vēlētāju atbalstu, tas tiek iesniegts Valsts prezidentam, kurš to nodod izskatīšanai Saeimā. Ja Saeima likumprojektu nepieņem bez izmaiņām, jautājums nododams tautas nobalsošanai.
CVK norāda, ka turpmākais procesa virziens būs atkarīgs no tā, vai parakstu vākšanā izdosies savākt nepieciešamo vēlētāju atbalstu.
