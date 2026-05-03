ASV Misisipi štatā vairāku pamatskolas vecuma skolēnu operatīva rīcība novērsa iespējamu smagu ceļu satiksmes negadījumu, kad skolas autobusa vadītāja brauciena laikā zaudēja samaņu, ziņo ārvalstu mediji.
Incidents notika pēc tam, kad autobuss ar aptuveni 40 skolēniem bija izbraucis no Henkokas skolas. 46 gadus vecajai vadītājai Lījai Teilorei brauciena laikā sākās astmas lēkme. Viņa mēģināja aizsniegties pēc medikamentiem, taču pirms to lietošanas zaudēja samaņu, un autobuss sāka novirzīties no braukšanas joslas.
Situāciju pamanīja 12 gadus vecais sestās klases skolēns Džeksons Kasnave, kurš sēdēja tieši aiz vadītājas. Viņš nekavējoties piecēlās un pārņēma stūres vadību, vienlaikus aicinot citus skolēnus izsaukt palīdzību. "Man nebija laika domāt par emocijām. Es vienkārši gribēju pārliecināties, ka neviens netiek ievainots," viņš vēlāk sacīja.
Tikmēr cits 12 gadus vecs skolēns Darijuss Klārks nospieda bremzes, un kopīgiem spēkiem bērniem izdevās apturēt transportlīdzekli un novirzīt to drošā vietā. Darijusa 13 gadus vecā māsa Keilija Klārka skrēja uz autobusa priekšpusi un izsauca neatliekamo palīdzību, lai gan, kā viņa vēlāk atzina, troksnis un citu bērnu kliedzieni apgrūtināja sarunu ar operatoru.
Vēl vairāki skolēni palīdzēja sniegt pirmo palīdzību — viņi pamanīja, ka vadītājai rokā ir inhalators un palīdzēja to izmantot, vienlaikus atbalstot viņas galvu un nodrošinot, ka viņa var paelpot.
Vietējās izglītības iestādes pārstāvji un vadītāja vēlāk pauda pateicību skolēniem par viņu rīcību. Teilore norādīja, ka bērni "izglāba viņas dzīvību", savukārt skolas vadība uzsvēra, ka skolēni ārkārtas situācijā saglabājuši mieru un rīkojušies ātri un atbildīgi.
Pēc notikušā vadītāja ir pilnībā atveseļojusies. Skolēni par savu rīcību tikuši īpaši godināti, un vietējā kopiena viņus slavē par drosmi un savaldību kritiskā situācijā.
