Ceturtdienas agrā rītā Rēzeknē notikušajā drona incidentā bojāti četri naftas rezervuāri, kuros naftas produkti neatradās.
Kā informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD), ap plkst. 3.30 uz tālruņa numuru 112 tika saņemti vairāki zvani par iespējamu aizdegšanos naftas uzglabāšanas objektā Komunālajā ielā Rēzeknē.
Notikuma vietā secināts, ka ārējas iedarbības rezultātā bojāti četri naftas rezervuāri, kuros naftas produkti neatradās. Vienam no rezervuāriem gruzdēja apšuvums 30 kvadrātmetru platībā, kas operatīvi tika nodzēsts. Pārbaudot naftas rezervuārus ar termokameru, paaugstināta temperatūra tajos netika konstatēta.
Valsts policija (VP) apstiprina, ka operatīvie dienesti naftas uzglabāšanas objektā Rēzeknē konstatēja iespējamas drona atlūzas. Policija par notikušo ir sākusi kriminālprocesu pēc Krimināllikuma 10. nodaļas "Noziegumi pret valsti". Likumsargi norobežojuši skarto teritoriju un turpina izmeklēšanu.
Savukārt "East-West Transit" pārstāvji aģentūrai LETA norādīja, ka uzņēmums patlaban apzina situāciju un aprēķina zaudējumus. Cilvēki šajā incidentā nav cietuši.
Notikuma vietā strādāja ugunsdzēsēji ar sešām autocisternām un autokāpnēm, kā arī VP un Nacionālie bruņotie spēki (NBS).
Pēc NBS pieprasījuma plkst. 4.09 VUGD Ludzas, Balvu un plkst. 4.43 Rēzeknes novadā izsūtīja šūnu apraides paziņojumu. Paziņojumā minētais apdraudējums joprojām nav atcelts.
Jau ziņots, ka ceturtdienas agrā rītā Latvijas gaisa telpā no Krievijas ielidojuši vairāki bezpilota lidaparāti, no kuriem vismaz viens nokritis Rēzeknē.
VP priekšnieka vietnieks Andris Zellis pirms plkst. 7 intervijā Latvijas Televīzijas raidījumā "Rīta panorāma" skaidroja, ka policija ir saņēmusi informāciju par diviem iespējami nokritušiem droniem - viens, iespējams, nokritis naftas bāzē, bet otra nokrišanas vieta vēl tiek meklēta.
Zellis arī norādīja, ka konkrētajā naftas uzglabāšanas objektā ir izveidots operatīvās vadības štābs.
NBS atgādina — kamēr norisinās Krievijas agresija Ukrainā, ir iespējama tādu gadījumu atkārtošanās, kad Latvijas gaisa telpā ielido vai tai pietuvojas ārvalstu bezpilota lidaparāts.
