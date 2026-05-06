Nīderlandes ekonomiskā galvaspilsēta Amsterdama (valsts politiskais centrs gan atrodas Hāgā) kopš 1. maija kļuvusi par pasaulē pirmo galvaspilsētu, kurā aizliegta publiska gaļas produktu un arī fosilā kurināmā reklāma.
Ielās, sabiedriskā transporta pieturās, metro stacijās un tamlīdzīgi vairs nedrīkst atrasties, piemēram, burgeru, benzīna dzinēja auto vai aviosatiksmes reklāmas. Vietējā pašvaldība uzsver, ka tāda nostāja atbilst plānam līdz 2050. gadam padarīt Amsterdamu par oglekļa izmešu ziņā neitrālu pilsētu, kuras iemītnieki ēd gaļu uz pusi mazāk nekā agrāk. Pilsētas budžets īpaši necietīs, jo gaļas produkti ārtelpas reklāmās veido tikai 0,1%, bet ar fosilo kurināmo saistītās – ap 4%. Pārmaiņām ir drīzāk politisks, nevis ekonomisks vēstījums. Līdzīgus ierobežojumus jau agrāk ieviesa vairākas citas Nīderlandes pilsētas. Klimata pārmaiņu aizkavēšanas vārdā fosilā kurināmā reklāmas tāpat liegtas visā Francijā, arī Stokholmā, Florencē, Edinburgā, par ko nav priecīgas ne ceļojumu aģentūras, ne gaļas pārstrādātāji.
