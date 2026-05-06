Pēc pauzes uz skatuves Rīgā atgriezīsies alternatīvā "grunge" rokmūzikas grupa "Mary Jane", kas 9. maijā klubā "Depo" prezentēs savu jau 2024. gadā izdoto albumu "R.E.L.I.V.E.", kas ir grupas debijas albuma jubilejas pārmiksēta versija. Ieraksts noslīpēts "Next To Zero" studijā Jāņa Granta un Jāņa "Gonzas" Kalniņa vadībā.
Albuma pārizdošanas idejas autors Jānis Grants stāsta: "Līdz galam nekad nebijām apmierināti ar debijas albuma skanējumu un, tā izdošanas 20 gadu jubilejai nākot, gribējām beidzot parādīt šīs dziesmas tādā skanējumā, kādā tās bija iecerētas, jo, diemžēl, tā laika tehniskie un finansiālie ierobežojumi neļāva mums pilnībā realizēt savas ieceres, un tāpēc albums tā arī palika kā tāds kompromisu bērns.
Bet pateicoties tam, ka brīnumainā kārtā izdevās tikt pie albuma daudzceliņiem (multitrack), un arī tam, ka šī ieraksta oriģinālais inženieris un producents Jānis "Gonza" Kalniņš piekrita atgriezties pie šī materiāla, mums sanāca to visu burtiski atdzīvināt."
Grupa nesola regulāras koncertdarbības atsākšanos, nesakot arī, ka šis būtu grupas pēdējais koncerts. Koncertā uzstāsies arī citi latviešu grunge mūzikas pārstāvji "Gelousy" un "PKTDN".
Grupa "Mary Jane" dibināta 1995. gadā Ziemeļvalstu ģimnāzijā. Grupas zelta sastāvs nostabilizējās 2000. gadā, kad dažādos konkursos tika plūkti uzvaras lauri. 2004. gadā tika izdots debijas albums "Lost Innocence Vast Ego", kas nominēts arī Latvijas Mūzikas ierakstu gada balvai kategorijā "2004. gada labākais rokmūzikas albums". 2006. gada grupa ieguva 3. vietu "Global Battle of Bands" konkursā Berlīnē. 2007. gadā "Mary Jane" dalībnieki nolēma grupu "uzlikt uz pauzes" un izveidot jaunu projektu ar nosaukumu "Backflow".
2018. gada grupa izdeva savu otro albumu "In Jail", kas bija ierakstīts jau 2003. gadā Liepājas Karostas cietumā. Tajā pašā gadā grupa arī sniedza uzstāšanos festivālos "Positivus", "Laba Daba", kā arī Rumshk festivālā Šauļu pilsētā Lietuvā, un arī šis albums tika nominēts Latvijas Mūzikas ierakstu gada balvai kategorijā "Labākais roka vai metāla mūzikas albums".
2025. gadā grupa sniedza vairākus koncertus ārpus Rīgas, bet šis būs grupas vienīgais koncerts Rīgas pilsētā šogad.
Grupa uzstāsies šādā sastāvā: Ernests Lībietis (vokāls, ģitāra), Jānis Grants (vokāls, bass), Jevgeņijs Glazers (ģitāra) un Pauls Ozols (bungas).
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu