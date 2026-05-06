Krievijas masveida triecienos dažādos Ukrainas reģionos otrdien nogalināti 27 cilvēki un vismaz 120 ievainoti, paziņojis Ukrainas iekšlietu ministrs Ihors Klimenko.
Zaporižjā ar vadāmajām aviobumbām nogalināti 12 cilvēki, Doneckas apgabala Kramatorskā - pieci cilvēki, Dņipro - četri cilvēki. Upuri ir arī citur Ukrainā.
Klimenko platformā "Telegram" norādīja, ka triecieni skāruši civilo un enerģētikas infrastruktūru, kā arī glābējus un mediķus.
Krievijas Aizsardzības ministrija pirmdien paziņoja par vienpusēju pamieru ar Ukrainu no 8. līdz 9. maijam saistībā ar to, ka Krievijā tiek svinēta tā dēvētā Uzvaras diena. Atbildot uz to, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pavēstīja, ka izsludina klusuma režīmu jau pusnaktī no 5. uz 6. maiju. "Sākot ar šo brīdi, mēs rīkosimies spoguļveidīgi," piebilda Zelenskis.
Trešdienas rītā vairākos Ukrainas reģionos izsludināta gaisa trauksme, tiek ziņots par Krievijas dronu un vadāmo aviobumbu triecieniem.
Ukraina: Krievijas dzīvā spēka zaudējumi sasniedz 1 337 170
Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz trešdienas rītam sasnieguši 1 337 170 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.
Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā iznīcināti 1050 iebrucēji.
Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma 2022. gada 24. februārī Krievija zaudējusi 11 918 tankus, 24 515 bruņutransportierus, 41 478 lielgabalus un mīnmetējus, 1775 daudzlādiņu reaktīvās iekārtas, 1363 zenītartilērijas iekārtas, 435 lidmašīnas, 352 helikopterus, 276 061 bezpilota lidaparātu, 4585 spārnotās raķetes, 33 kuģus un ātrlaivas, divas zemūdenes, 94 312 automobiļus un autocisternas, kā arī 4170 specializētās tehnikas vienības.
Krievijas zaudējumu apmērs tiek precizēts, jo informācijas ieguvi traucē karadarbība.
Notikusi Rubio un Lavrova telefonsaruna
ASV valsts sekretāram Marko Rubio otrdien bijusi telefonsaruna ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu, pavēstīja ASV Valsts departaments.
Sarunā, kas notikusi pēc Lavrova lūguma, "apspriestas ASV un Krievijas attiecības, Krievijas un Ukrainas karš un Irāna", norādīts Valsts departamenta īsā paziņojumā, nesniedzot sīkāku informāciju.
Tikmēr Krievijas Ārlietu ministrija nodēvēja Rubio un Lavrova sarunu par "konstruktīvu un lietišķu", piebilstot, ka apspriesti starptautiskie jautājumi, Krievijas un ASV attiecības, kā arī "divpusējo kontaktu grafiks".
