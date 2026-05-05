Atlantijas okeānā hantavīrusa uzliesmojumā uz kruīzu kuģa "MV Hondius" (attēlā) miruši trīs cilvēki, bet vēl vairāki ir saslimuši, vēsta raidorganizācija BBC.
Nelielā kruīzu kuģa operators "Oceanwide Expeditions" paziņojis, ka miruši divi Nīderlandes pilsoņi un viens Vācijas pilsonis. Viens cilvēks miris uz kuģa, bet divi – jau pēc nonākšanas krastā. Viņu nāves cēlonis oficiāli netiek ziņots. Nīderlandē reģistrētā kompānija "Oceanwide Expeditions" tomēr atklājusi, ka pēc saslimšanas ar hantavīrusu slimnīcā Johannesburgā nogādāts sešdesmit deviņus gadus vecs brits. Uz kuģa divi apkalpes locekļi esot ar akūtiem elpceļu saslimšanas simptomiem, pavēstījis kuģa operators. "MV Hondius" pašlaik atrodas pie Kaboverdes krastiem, un uz tā ir 149 cilvēki. Cilvēki ar hantavīrusu parasti saslimst, nonākot kontaktā ar inficētu grauzēju izkārnījumiem, siekalām vai urīnu. Vīruss var izraisīt smagu elpceļu saslimšanu.
