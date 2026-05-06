Latvijā pārtikas cenu kāpums varētu būt gaidāms rudenī, trešdien mazumtirgotāja SIA "Rimi Latvia" pasākumā par pircēju paradumiem un situāciju mazumtirdzniecībā prognozēja bankas "Citadele" galvenais ekonomists Kārlis Purgailis.
Viņš norādīja, ka gada pirmajos divos mēnešos inflācijas līmenis Latvijā samazinājās, bet, sākoties konfliktam Irānā un sadārdzinoties energoresursu cenām, martā un aprīlī inflācija atkal pieauga.
Tostarp Purgailis minēja, ka pārtikas cenas pieaugs ar nobīdi. Vienlaikus viņš atzīmēja, ka pievienotās vērtības nodokļa (PVN) samazinātās likmes ieviešana vairākiem pārtikas pamatproduktiem no šā gada 1. jūlija bija politisks lēmums, tomēr tas būs atvieglojums cenu izteiksmē iedzīvotājiem.
Tajā pašā laikā "Rimi Latvia" valdes priekšsēdētājs Valdis Turlais norādīja, ka, turpinoties konfliktam Tuvajos Austrumos, Latvijas iedzīvotāji, ņemot vērā gaidāmo PVN likmes samazināšanu vairākiem pārtikas produktiem, šo inflācijas pieaugumu izjustu mazāk.
Latvijā patēriņa cenas šogad martā salīdzinājumā ar februāri palielinājās par 1,9%, bet gada laikā — šogad martā salīdzinājumā ar 2025. gada martu — pieauga par 3,4%, kamēr mēnesi iepriekš gada inflācija bija 2,3%.
Mēneša laikā pārtikas un bezalkoholisko dzērienu cenas palielinājās par 0,1%.
Daļai pārtikas pamatproduktu, tostarp miltu, piena, putnu gaļas produktiem un svaigām olām, no šā gada 1. jūlija tiks noteikta PVN samazinātā likme 12% apmērā. Grozījumi pieņemti, lai mazinātu pārtikas produktu cenu pieauguma ietekmi uz iedzīvotāju labklājību.
"Rimi Latvia" pagājušajā gadā strādāja ar 1,204 miljardu eiro apgrozījumu, kas ir par 7% vairāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa pieauga par 4,9% - līdz 39,993 miljoniem eiro. Uzņēmums reģistrēts 1992. gada janvārī, un tā pamatkapitāls ir pieci miljoni eiro. "Rimi Latvia" īpašniece pastarpināti ir Dānijas "Salling Group".
Aptauja
Kā jūs visbiežāk taupāt naudu ikdienā?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu