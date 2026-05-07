Dronu incidenti Latgalē ir Krievijas agresijas pret Ukrainu sekas, uzskata Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs.
Prezidents sazinājies ar Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētāju Jāni Tutinu ("Kopā Latvijai"/LPV) un Rēzeknes novada domes priekšsēdētāju Guntaru Skudru (JV) saistībā ar incidentiem.
"Paldies pašvaldībām un atbildīgajām iestādēm par rīcību šajā situācijā. Diemžēl tās ir tiešas Krievijas agresijas pret Ukrainu sekas," norāda Rinkēvičs.
Viņš aicina visus iedzīvotājus sekot līdzi dienestu norādēm.
Jau ziņots, ka ceturtdienas agrā rītā Latvijas gaisa telpā no Krievijas ielidojuši vairāki bezpilota lidaparāti, no kuriem vismaz viens nokritis Rēzeknē, bojājot naftas uzglabāšanas objektu.
Patlaban zināms par diviem nokritušiem droniem, no kuriem otrs vēl tiek meklēts.
Pēc Nacionālo bruņoto spēku (NBS) pieprasījuma plkst. 4.09 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) Ludzas, Balvu un plkst. 4.43 Rēzeknes novadā izsūtīja šūnu apraides paziņojumu. Ap plkst. 8.30 bruņotie spēki paziņoja par apdraudējuma noslēgšanos.
NBS atgādina — kamēr norisinās Krievijas agresija Ukrainā, ir iespējama tādu gadījumu atkārtošanās, kad Latvijas gaisa telpā ielido vai tai pietuvojas ārvalstu bezpilota lidaparāts.
Gan aizsardzības ministrs Andris Sprūds (P), gan iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis (JV) informējuši, ka ir devušies uz Rēzekni. Pusdienlaikā tur gaidāma atbildīgo dienestu preses konference par notikušo.
Sprūds intervijā Latvijas Televīzijā skaidroja, ka pirmšķietami pastāv iespēja, ka tie ir no Ukrainas puses uz Krieviju virzīti droni, bet tas vēl jāizvērtē.
"Ukrainai ir visas tiesības sevi aizstāvēt un dot triecienus pa mērķiem Krievijas teritorijā," uzsvēra ministrs, solot informēt, tiklīdz būs lielāka skaidrība par šo dronu mērķi.
