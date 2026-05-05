Aizvadītajā nedēļas nogalē, 3. maijā, marta sākumā mirušais kinorežisors un scenārists Jānis Streičs apglabāts Petrausku kapos Riebiņu pagastā, Preiļu novadā, pausts novada pašvaldībā.
Pašvaldība uzsver, ka "pēc divu mēnešu piemiņas ceļa režisors ir atgriezies mājās — blakus savai mātei un vecmāmiņai".
Jau vēstīts, ka Streičs mūžībā devās 5. martā 89 gadu vecumā.
Streičs dzimis 1936. gada 26. septembrī Preiļu pagasta "Anspokos" un kopš 1964. gada sācis gaitas kino un teātra režijā, kļūstot par Latvijas kino leģendu.
Viņš bija Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris, Latvijas Zinātņu akadēmijas Goda loceklis, kā arī savulaik vadījis Latvijas Kinematogrāfistu savienību un Rīgas Latviešu biedrību.
Streiča radošais devums ietver vairāk nekā 20 spēlfilmas, daudzām no tām viņš bija arī scenārija autors. Starp pazīstamākajiem darbiem ir "Mans draugs – nenopietns cilvēks" (1975), "Cilvēka bērns" (1991), "Likteņdzirnas" (1997) un "Rūdolfa mantojums" (2010). Par latviešu kino klasiku kļuvusi arī filma "Limuzīns Jāņu nakts krāsā" (1981), kas iekļauta Latvijas kultūras kanonā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu