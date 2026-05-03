ASV no Vācijas izvedīs vairāk karavīru, nekā tika paziņots iepriekš, sestdien teica ASV prezidents Donalds Tramps.
Pentagons piektdien informēja, ka ASV aizsardzības ministrs Pīts Hegsets devis rīkojumu gada laikā izvest aptuveni 5000 karavīru no bāzēm Vācijā.
Savukārt Tramps žurnālistiem Floridā sestdien paziņoja, ka karavīru skaits būs vēl lielāks.
ASV klātbūtni Vācijā "ļoti samazināsim", sacīja ASV prezidents, piebilstot, ka "mēs to samazināsim daudz vairāk par 5000" karavīriem.
Kā iepriekš informēja Pentagona preses sekretārs Šons Parnels, karavīru izvešanu no Vācijas plānots pabeigt gada laikā. Detalizētāka informācija par plānu nav zināma.
"Šis lēmums pieņemts pēc rūpīgas ministrijas spēku izvietojuma Eiropā pārskatīšanas, un tas ir saskaņā ar karadarbības teātra prasībām un apstākļiem uz vietas," piebilda Parnels.
Tramps šonedēļ draudēja samazināt amerikāņu karavīru skaitu Vācijā, vienlaikus paužot pārmetumus Vācijas kancleram Frīdriham Mercam par nostāju saistībā ar Irānas karu. Mercs izteica komentāru, norādot, ka Irānas valdība sarunās ir "pazemojusi" ASV, kas izraisīja Trampa dusmīgu reakciju.
Vācijas aizsardzības ministrs Boriss Pistoriuss sestdien pauda, ka ASV karaspēka izvešana "no Eiropas un arī no Vācijas bija gaidāma".
Ceturtdien Tramps paziņoja, ka varētu izvest ASV karavīrus no Itālijas un Spānijas, jo tās iebilst pret Irānas karu.
Gadu desmitiem Eiropā ir bijušas lielas ASV militārās bāzes, kurām ir liela nozīme ASV operācijām visā pasaulē, tostarp Tuvajos Austrumos. Vācijā tās ir ASV Eiropas pavēlniecība Štutgartē un Ramšteinas gaisa spēku bāze Reinzemes-Pfalcas federālajā zemē valsts rietumos, kas ir ASV gaisa spēku centrs.
ASV armijas dati liecina, ka aprīlī Eiropā bija izvietoti aptuveni 86 000 ASV karavīru, no kuriem aptuveni 39 000 bija Vācijā. Šis skaitlis regulāri mainās, daļēji rotāciju un militāro mācību dēļ.
ASV laikraksts "Wall Street Journal" jau 8. aprīlī vēstīja, ka Trampa administrācija apsver iespēju izvest amerikāņu karavīrus no NATO valstīm, kas ASV nav sniegušas atbalstu karā pret Irānu.
No ASV karaspēka pārdislokācijas labumu varētu gūt Polija, Rumānija, Lietuva un Grieķija, norādīja laikraksta avoti.
ASV plāns varētu novest pie tā, ka liels ASV karavīru skaits tiek izvietots tuvāk Krievijas rietumu robežām, kas, visticamāk, izsauktu Maskavas neapmierinātību.
