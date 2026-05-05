Naktī uz trešdienu, 6. maiju, vietām Latvijā - galvenokārt Kurzemē un Vidzemē — gaidāma salna, prognozē sinoptiķi.
Kurzemē un Vidzemes lielākajā daļā gaiss atdzisīs līdz -2..+3 grādiem, savukārt valsts dienvidaustrumu novados, kur būs vairāk mākoņu un vietām uzlīs, gaisa temperatūra pazemināsies līdz +5..+9 grādiem. Pūtīs lēns ziemeļu vējš.
Trešdien mākoņi pamazām aizklās debesis un dienas otrajā pusē, sākot no valsts dienvidiem, daudzviet gaidāms lietus. Pūšot lēnam līdz mērenam ziemeļaustrumu vējam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +10..+15 grādiem.
Rīgā gaidāms neliels mākoņu daudzums, dienas gaitā debesis pakāpeniski apmāksies un trešdienas vakarā sāks līt. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu, ziemeļaustrumu vējš. Gaisa temperatūra naktī noslīdēs līdz +5 grādiem, vietām piepilsētā — līdz +2 grādiem. Dienā gaiss iesils līdz +14 grādiem, pie jūras temperatūra svārstīsies ap +10 grādiem.
