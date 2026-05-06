Par pasaules čempionu snūkerā kļuvis 22 gadus vecais ķīnietis Vu Jidze, kurš dramatiskā finālā pārspēja par sevi 21 gadu vecāko Šonu Mērfiju. Vu Jidze ir otrs jaunākais pasaules čempions snūkera vēsturē, jo savulaik leģendārais Stīvens Hendrijs savu pirmo titulu 1990. gadā izcīnīja, būdams 21 gadu vecs. Pasaules čempionāts tradicionāli norisinājās Šefīldas "Crucible" teātrī, kur planētas labākais snūkerists tiek noskaidrots kopš 1977. gadā. 

