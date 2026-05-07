Šajā rudenī kanālā TV3 būs skatāma "Ārpus zonas" piedzīvojumu ekspedīcijas jaunā sezona, kuras galamērķis ir viena no ikoniskajām vietām pasaulē – Nepālas Himalaji. Uz Everesta bāzes nometni, kas atrodas 5364 metru augstumā, kopā ar Kristīni Garklāvu un tehnisko komandu dosies septiņas sabiedrībā labi zināmas personības.
"Pēc iepriekšējām sezonām dažādās pasaules vietās šis ir loģisks un drosmīgs nākamais solis – viens no pasaulē zināmākajiem un vienlaikus izaicinošākajiem pārgājiena maršrutiem. Kā ierasts, iesim ar somu plecos (šoreiz tā svērs 15 kilogramus), līdzi nesot visu iedzīvi. Deviņas dienas dzīvosim bez zonas un interneta sakariem. Bet nosaukums "Everesta ēna" ir kā simbols ambīcijām un robežām, cik tālu cilvēks var sevi lauzt," stāsta arī šīs sezonas "Ārpus zonas" piedzīvojumu ceļojuma vadītāja Kristīne Garklāva.
"Ārpus zonas: Everesta ēnā" dalībnieki būs mūziķi Reinis Sējāns, Markus Riva un Patrisha, aktieris Niklāvs Kurpnieks, sporta žurnālists Kaspars Dvinskis, satura veidotājs un aktieris Rihards Sniegs, kā arī improvizatore un pasākumu vadītāja Anete Bendika.
Gatavojoties ekspedīcijai, visi dalībnieki izgājuši nopietnu sagatavošanās procesu, lai samazinātu riskus un sagatavotu ķermeni slodzei – apmeklēts sporta ārsts, kardiologs un aizvadīti regulāri treniņi sporta zālē, uzlabojot individuālo izturību un spēku.
Ceļojums sāksies Nepālas galvaspilsētā Katmandu, kur komanda veiks pēdējos sagatavošanās darbus. No turienes sekos viens no iespaidīgākajiem lidojumiem pasaulē uz Luklu – nelielu kalnu lidostu 2860 metru augstumā, kas tiek uzskatīta par "vārtiem uz Everestu" un vienlaikus – par bīstamāko lidostu pasaulē. No Luklas ar pakāpenisku aklimatizāciju sāksies pats pārgājiens līdz Everesta bāzes nometnei, kas atrodas vairāk nekā 5,3 kilometru augstumā.
"Iepriekšējās sezonās izaicinājumi bija redzami (reljefs, attālums, laikapstākļi), toties šeit lielākais pretinieks ir neredzams – skābekļa trūkums. Tu nevari to apiet vai pārvarēt ar spēku. Tu vari tikai pielāgoties… vai izstāties, ja ķermenis nespēj pielāgoties. Statistiski tikai aptuveni 75% no tiem, kas uzsāk ceļu uz Everesta bāzes nometni, sasniedz galamērķi. Tas nozīmē, ka katrs ceturtais ir spiests apstāties pusceļā – visbiežāk veselības, augstuma vai fiziskās izturības dēļ," atklāj dokumentālā ceļojuma "Ārpus zonas: Everesta ēnā" veidotāji.
Ekspedīcijā dalībnieki devušies, savukārt kanālā TV3 raidījums "Ārpus zonas: Everesta ēnā" būs skatāms no septembra sākuma.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Nedēļas abonements
Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.
10 raksti tikai par 0,50 €
- Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
- Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
- Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus
Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu