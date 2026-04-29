Ceļojumu šova "Četri uz koferiem" dalībnieki – mūziķi Antra Stafecka un Ralfs Eilands, aktrise Marija Linarte, kā arī radio ētera personība Artis Volfs – sava piedzīvojuma ietvaros pietuvojušies ASV dienvidu štatu reliģiskajām saknēm. Tomēr kopīgais brauciens nav izticis bez konfliktiem. Kamēr lielākā daļa grupas izbauda amerikāņu viesmīlību, Marija pauž manāmu sašutumu par kolēģu rīcību. Viņas skatījumā tālruņu lietošana dievkalpojuma laikā liecina par cieņas trūkumu pret vietējo kultūru, radot jūtamu spriedzi slavenību vidū.
Slavenības nonāca kādā baptistu draudzē, kur gaisotne ir daudz nepiespiestāka nekā ierastajās katoļu vai luterāņu baznīcās. Ralfs par atmosfēru izsakās atzinīgi: "Mans viedoklis par baznīcām ir, ka man patīk tādas brīvākas baznīcas. Šajā baznīcā es esmu piedzīvojis visbrīvāko un patīkamāko uzņemšanu, kāda vien ir bijusi."
Baznīcā viesus uzņem ļoti sirsnīgi. Draudze velta īpašus pateicības vārdus visiem atnākušajiem un aicina arī pašmāju slavenības prezentēt sevi, uzsverot, ka ciemiņi ir ļoti gaidīti. Ralfs pieceļas kājās un uzrunā klātesošos: "Mani sauc Ralfs, esmu no Eiropas. Mēs visi esam draugi, un vēlamies pateikties par jūsu silto uzņemšanu jūsu baznīcā. Paldies!" Draudzes locekļi atbild ar skaļiem aplausiem, un gaisā virmo patiess prieks par viesu klātbūtni. Baptistu draudzes pārstāvji arī sagādājuši pārsteigumu: "Mums visiem jums ir īpaša sagaidīšanas dziesma! Īpaši jums!"
Mirklī, kad sāk skanēt dziesma, slavenības jūtas gluži kā koncertā, nevis reliģiskā pasākumā. Klātesošie ir ļoti atvērti un priecājas par viesu ierašanos. Arī Artis atzīst, ka gūtā pieredze vairāk līdzinās muzikālam notikumam: "Tā kā es esmu mūzikas cilvēks, man gribējās izjust to autentisko pieredzi." Antra ir sajūsmā par gospeļu spēku un īpašo auru dievnamā: "Es tiešām nekad nebiju domājusi, ka es nonākšu Amerikā baptistu baznīcā, kur dzied īstu gospeli. Lielāko daļu var redzēt tikai filmās no tā, ko mēs redzam šajā piedzīvojumā, bet gospeli un baptistu baznīcu – to nevar ietērpt vārdos! Tas bija kaut kas tāds, ko es nebiju gaidījusi!" Tikmēr Marija atzīst, ka šis brīdis viņai bijis emocionāli visskaistākais visa brauciena laikā: "Tas ir viens no maniem, īstenībā, mīļākajiem brīžiem šajā braucienā. Pirmkārt, no tās mūzikas viedokļa, bet, nu, manā skatījumā tur bija Dievs!"
Diemžēl skaisto notikumu aptumšo kāds atgadījums – slavenības sāk filmēt notiekošo ar viedtālruņiem, kas Marijai sagādā nepatiku. Viņa lūdz kolēģus to pārtraukt: "Nedariet to! Lūdzu, nedariet! Lūdzu, izturamies ar cieņu! Lūdzu! Kameras mums jau ir – ar to pietiek! Tas jau ir daudz!" Tā kā neviens neklausa, Marija demonstratīvi apsēžas tālāk no pārējiem. Vēlāk viņa neslēpj, cik neērti jutās šajā situācijā: "Man bija kauns! To gan es varu pateikt – man bija sveškauns par tiem telefoniem! Bet mēs viņiem nevaram pārmest nekādā gadījumā. Viņi visi trīs, pirmkārt, tiešām ir jauki cilvēki! Viņi ir cieņpilni cilvēki! Viņi nav kaut kādi tur lohi, kas tiešām iet un neciena cilvēkus – tā vispār nav! Bet viņi nav baznīcas cilvēki, tur tu nevari pārmest."
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu