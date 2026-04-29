Grīziņkalna apkaimes iedzīvotāji ir savākuši vairāk nekā divus tūkstošus parakstu platformā "Manabalss.lv", pieprasot atcelt Rīgas domes ieviesto satiksmes reorganizāciju. Kamēr vietējie iedzīvotāji sūdzas par sastrēgumiem un drastisku autostāvvietu skaita samazināšanos, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) vērš uzmanību uz daudz nopietnāku risku - fiziskiem šķēršļiem, kas kavē operatīvā transporta kustību kritiskās situācijās.
NMPD Transporta nodrošinājuma departamenta vadītājs Egils Lapiņš 360TV Ziņām skaidro, ka jebkurš fizisks šķērslis pilsētvidē, piemēram, Vārnu ielā izvietotais betona bloks jeb modālais filtrs, liek mediķu brigādēm mērot garāku ceļu apkārt kvartālam. Lapiņš uzsver, ka katra šāda piespiedu apbraukšana patērē dārgo laiku, kas tiešā veidā var radīt apdraudējumu pacienta veselībai vai dzīvībai, ja palīdzība netiek sniegta pēc iespējas ātrāk.
Dienesta pārstāvis aicina pašvaldību šādas satiksmes organizācijas problēmas risināt ar ceļa zīmēm, nevis fiziskiem šķēršļiem, kas pilnībā bloķē caurbraukšanu. Pēc viņa teiktā, operatīvajiem dienestiem ir svarīga neierobežota piekļuve visām pilsētas ielām, lai nodrošinātu operatīvu reaģēšanu uz izsaukumiem, ko pašreizējie risinājumi Grīziņkalnā apgrūtina.
Arī vietējie iedzīvotāji pauž neapmierinātību, norādot, ka Vārnu ielas nobloķēšana radījusi haosu blakus esošajās ielās un apgrūtinājusi piekļuvi pat bērnudārziem. Iedzīvotāji kritizē faktu, ka pirms betona bloku uzstādīšanas un 20 km/h ātruma ierobežojumu ieviešanas nav notikušas sabiedriskās apspriešanas. Tāpat tiek norādīts uz nepārdomātu stāvvietu likvidēšanu, kas samazinātas par vairāk nekā pusi, tās izkārtojot pamīšus abās ielas pusēs.
Rīgas domes Ārtelpas un mobilitātes departamenta direktors Kristaps Kauliņš gan aicina iedzīvotājus un dienestus uz pacietību, norādot, ka izmaiņu shēma vēl nav pabeigta līdz galam. Pašvaldība plāno nākamo divu nedēļu laikā ierobežojumus pat paplašināt un turpmāko pusgadu testēt to ietekmi uz satiksmes plūsmu, tikai pēc tam lemjot par paliekošiem risinājumiem.
Neskatoties uz pašvaldības plāniem, iedzīvotāju iesniegtais kolektīvais pieprasījums tiks izskatīts tuvākajā laikā. Rīgas dome solījusi trīs mēnešu laikā sagatavot starpziņojumu, kurā tiks izvērtēti gan iedzīvotāju protesti, gan operatīvo dienestu norādītie riski par piekļuves grūtībām Grīziņkalna apkaimē.
