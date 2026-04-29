Kad tiek vadīts lielgabarīta transportlīdzeklis, pat ar atpakaļskata kamerām, iespējams nepamanīt, kas notiek aiz tā. Otrdien Rīgā, Purvciemā, šādos apstākļos dzīvību zaudēja gados vecāka sieviete — viņu pagalmā notrieca atkritumu izvedējs, vēsta raidījums "Degpunktā".
Negadījums notika pie daudzdzīvokļu nama Stirnu ielā. Notikuma vietā policija norobežoja teritoriju, bet aiz kravas automašīnas atradās ar segu apsegts bojāgājušās ķermenis. Sieviete bija nonākusi zem transportlīdzekļa, kas pārvietojās atpakaļgaitā.
Apkārtnes iedzīvotāji sākotnēji nesaprata, kas īsti noticis. Viņi pamanīja operatīvo dienestu ierašanos un dzirdēja troksni, bet domāja, ka atkritumu vedējam radušās tehniskas problēmas vai no tā kaut kas izkritis.
Satiksmes drošības eksperts Oskars Irbītis norāda, ka šāda veida darbi pagalmos vienmēr ir saistīti ar paaugstinātu risku. Šaurās iebrauktuves un sarežģītā piekļuve ar lielgabarīta transportu apgrūtina redzamību. Īpaši apdraudēti ir vecāka gadagājuma cilvēki, kuru dzirde un reakcija var būt vājāka. Viņš uzsver, ka, veicot manevrus, īpaši braucot atpakaļgaitā, jābūt ļoti uzmanīgiem, jo pagalmos var atrasties bērni, seniori un dzīvnieki.
Uzņēmums "Eco Baltia vide" skaidro, ka atkritumu vedēji ir aprīkoti ar skaņas signāliem, kas brīdina apkārtējos par transportlīdzekļa kustību. Vadītājs norādījis, ka sieviete atradusies aklajā zonā un viņš to nav pamanījis. Pašlaik, sadarbojoties ar policiju, tiek skaidroti visi negadījuma apstākļi.
Plašāk uzziniet 28. aprīļa "Degpunktā" sižetā.
