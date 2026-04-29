Investīciju platforma AS "Mintos Marketplace" pērn strādāja ar 14,107 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 17,1% lielāks nekā 2024. gadā, bet kompānijas zaudējumi samazinājās par 5,6% līdz 1,977 miljoniem eiro, liecina kompānijas publiskotais gada pārskats.
Uzņēmumā informēja, ka "Mintos Marketplace" 2025. gadu noslēdza ar 795 miljoniem eiro aktīviem pārvaldībā, kas ir par 19% vairāk nekā gadu iepriekš, divkāršojot gada izaugsmes tempu salīdzinot ar 2024. gadu, un gandrīz 660 000 reģistrētu investoru.
Kompānijā norāda, ka 2025. gada galvenais notikums bija "Mintos Marketplace" pārtapšana no vietnes ieguldījumiem aizņēmumos par vispusīgu, diversificētu investīciju platformu. Vienviet piedāvājot ieguldīt aizņēmumos, obligācijās, īres nekustamajā īpašumā, biržā tirgotos fondos (ETFs), kriptoproduktos ("crypto ETPs") un rīkā "Smart Cash", katrs trešais platformā aktīvais investors šobrīd investē divos vai vairāk aktīvos.
Lokālu izaugsmi pērn uzņēmums īstenojis Spānijā. Šajā valstī pēdējo 24 mēnešu laikā no jauna reģistrēto investoru skaits pieaudzis par 84%. 2025. gada otrajā pusē platformā bija aptuveni 2,5 reizes vairāk jaunu investoru investīcijas nekā tajā pašā periodā gadu iepriekš. Spānija patlaban ir viens no platformas "Mintos Marketplace" visstraujāk augošajiem tirgiem, un tāda pati pieeja šobrīd tiek izvērsta arī Francijā un Nīderlandē.
"Mintos Marketplace" informē, ka 2025. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, investoru skaits, kuri izvēlējās ieguldīt obligācijās, pieauga par 61%, kopējam investīciju apjomam dubultojoties un sasniedzot 41,4 miljonus eiro.
2025. gada novembrī "Mintos Marketplace" sāka piedāvāt "High-Yield Bonds Portfolio" produktu investoriem, kuriem īpaši interesē automatizēti ieguldījumi augsta ienesīguma uzņēmumu obligācijās. Ar šī rīka palīdzību kapitāls tiek automatizēti ieguldīts dažādās obligācijās, kuponi reinvestēti, un ieguldīto līdzekļu izņemšana ir elastīga atkarībā no tirgus apstākļiem.
Piedāvājums ieguldīt īres nekustamajā īpašumā, ko "Mintos Marketplace" uzsāka 2024. gada aprīlī, 2025. gadā tika paplašināts no divām valstīm uz četrām, Austrijas un Latvijas nekustamā īpašuma aktīvu portfelim pievienojot īpašumus Polijā un Dānijā.
Uzņēmums informē, ka 2026. gadā "Mintos Marketplace" turpinās paplašināt savu aktīvu portfeli un stiprināt platformas darbību. 2026. gada martā sāktais piedāvājums ieguldīt biržā tirgotos kriptoproduktos, kā arī tuvākajos mēnešos plānotais biržās tirgoto akciju piedāvājums paplašinās platformas portfeli, piesaistot plašāku privāto investoru loku.
"Mintos Marketplace" norāda, ka nozīmīgākais gaidāmais pavērsiens šajā gadā ir pieteikums Eiropas Centrālās bankas (ECB) licencei. Saņemot banka licenci, saskaņā ar spēkā esošo regulējumu tā ļautu aizsargāt "Mintos Marketplace" klientu noguldījumus ar valsts garantētā atlīdzību līdz 100 000 eiro, vienlaikus sniedzot "Mintos Marketplace" iespēju piedāvāt kreditēšanu un citus bankas produktus un sniegtu lielāku operacionālo kontroli pār platformas pamata infrastruktūru.
Jau ziņots, ka "Mintos Marketplace" 2024. gadā strādāja ar 12,052 miljonu eiro apgrozījumu un cieta 2,095 miljonu eiro zaudējumus, liecina "Firmas.lv" informācija.
"Mintos Marketplace" dibināta 2015. gadā, uzņēmuma pamatkapitāls ir 10,7 miljoni eiro. Uzņēmuma īpašnieks ir AS "Mintos Holdings", kuras patiesais labuma guvējs ir Aigars Kesenfelds.
"Mintos" lielākie akcionāri, pēc kompānijā minētā, ir Kesenfeldam piederošā SIA "Alppes Caputal" (26,9%), Mārtiņam Šultem piederošā SIA "MS Cap" (13,5%) un Eiropas privāto investīciju platforma "Crowdcube Nominees Limited" (10,8%).
