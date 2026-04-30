Latvijas futbola virslīgas sezonas pirmais galvaspilsētas derbijs bija kā "Michelin" kategorijas restorāns – "RFS" savā laukumā pret "Rīgu" cīnījās neizšķirti 3:3.
Jaunās bāzes svinīgās atklāšanas deserts neatstāja vienaldzīgu nevienu.
Visa zeme apgūta
Latvijas futbola virslīgā "RFS" un "Rīga" ienāca pirms desmit gadiem. Pirmie soļi pieticīgāki, bet "Rīgā" ātri tika ieplūdināti uz eiro konvertētie Krievijas rubļi un pēc diviem gadiem jau pirmais zelts, kam sekoja vēl divi un kopumā jau četri. "RFS" allaž bijuši piezemētāki, bet naudu tērējuši ar lielāku atdevi un arī tikuši pie trim tituliem, kā arī divām maģiskām sezonām Eirokausos.
Abi klubi uzcēluši savas bāzes – "Rīga" to paveikusi Piņķos, bet tur tikai trenējas. "RFS" 2021. gadā uzsāka ceļu uz īstajām mājām Rīgas un Valdlauču krustcelēs, kuras sāka apdzīvot pirms četriem gadiem. Pēdējā kārtā uzcelta centrālā ēka ar ģērbtuvēm, ofisu, trenažieru zāli, medicīnas telpām, viesnīcu ar 24 numuriem. Zinātāji teic, ka pat ne visiem Itālijas A sērijas klubiem ir tik solīds komplekss. Vēl pietrūkst vienīgi futbola halles, taču vismaz šobrīd par to nav jēgas domāt, jo visa iegādātā zeme ir apgūta. Blakus esošajā gabalā gan rēgojas veci angāri un pa pusei pamesta aura, bet tā īpašniekam ir savi plāni. LNK grupa sporta kompleksa tapšanā jau ieguldījusi vairāk nekā 20 miljonus eiro.
Zelenkova šedevrs
Rīgas derbijs ir produkts ar vērtību, ko šī gada pirmā tikšanās tikai vairoja. "RFS" pēc 15 minūtēm jau 2:0 (Jānis Ikaunieks, Ismaels Diomandē) un varēja būt arī 3:0, taču viesus paglāba vārtu stabs. Tad čempioni atgriezās spēlē – Renārs Varslavāns un virslīgas bombardieris Mohameds Badamosi atjauno līdzsvaru. Dmitrijs Zelenkovs ar šedevru atkal izvirza vadībā "RFS", bet brazīlietis Kajo Fereira ar saviem pirmajiem vārtiem Latvijā nodrošina godīgu neizšķirtu 3:3.
"Labi, ka pēc tāda sākuma vismaz beidzām ar plusa zīmi," "Latvijas Avīzei" spēli vērtē "Rīgas" vārtsargs Krišjānis Zviedris.
"Grūti teikt, kas notika ievadā, bijām sabijušies. Nav pirmā spēle, kad iesākam vāji. Varbūt viņi mūs ar kaut ko pārsteidza, jo pēc tam mēs pārslēdzāmies, sākām spēlēt mazliet citādāk un spēle aizgāja.
Ielaistie vārti? Trešos, iespējams, varēju izvilkt, Zelenkovs spēcīgi uzsita, bet tiku līdz bumbai, atsitās pret plaukstu, un pat nesapratu, kā ielidoja vārtos. Līdzīgi kā pagājušajā gadā pirmo apli esam aizvadījuši ne visai labi. No pirmās vietas atpaliekam par diviem punktiem, viss tikai priekšā."
"Ja būtu iesituši trešos, viņi nepieceltos – 3:0 pēc pusstundas. Mums to milimetru pietrūka, bet viņiem beigās palīdzēja. Rūgtums. Sākumā viņi laikam nebija iegājuši spēlē, mēs bijām kaujinieciskāk noskaņojušies, gribējām presingot, un tas arī sanāca. Nebija gaidījuši, ka tā iesim uz priekšu. "Rīgai" meistarīgi spēlētāji, iesita un ritējums sagriezās, futbolā tā notiek, kopumā mēs visu pirmo apli lieliski spēlējam aizsardzībā. Esam divus punktus priekšā, tā ka ir labi," spriež Jānis Ikaunieks.
Pavasara pārsteigumi
Pirmā apļa patīkamākais pārsteigums ir "Super Novas" ceturtā vieta – tik labi Jāņa Engeļa lolotā komanda čempionātu nekad nav sākusi, sekmīgi sevi galvenā trenera amatā virslīgā pieteicis Maksims Rafaļskis. No "RFS" izīrētais argentīniešu pussargs Fakundo Garsija ar centrējumu bumbu var uzlikt uz partneru galvām, pats arī ar brīnišķīgu brīvsitienu izrāva uzvaru pret "Daugavpili".
Negaidīti zemu tabulā atrodas "Liepāja", kas pērn pēc zviedra Andreasa Alma kļūšanas par galveno treneri bija ļoti tuvu abu Rīgas klubu punktu līknei. Nu viss gatavošanās posms aizvadīts ar šo speciālistu, pirmajā kārtā uzvarēta "Rīga", bet turpinājums izpalika, gūti vien deviņi vārti, sestā vieta un trešā pozīcija septiņu punktu attālumā.
Duāls pirmā apļa vērtējums noteikti "Tukuma 2000" nometnē – atņēma punktu čempioniem, tikai kompensācijas laikā izspruka Viktors Morozs&co, vienlaikus nav izcīnīta neviena uzvara. Pirmā panākuma gaidās vēl arī debitante Ogres "United".
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu