Latvijas U-18 vīriešu hokeja izlase trešdien Bratislavā pasaules čempionāta elites divīzijas turnīrā pirmo reizi vēsturē sasniedza pusfinālu.
Ceturtdaļfinālā Latvija ar 5:2 (1:0, 1:0, 3:2) pārspēja vienaudžus no ASV.
Pirmās trešdaļas vidū Latviju vadībā izvirzīja Martins Klaucāns, kurš pārspēja pretinieku vārtsargu pēc Ričarda Rutka piespēles.
Savukārt otrajā periodā pēc spēlētām nepilnām astoņām minūtēm vairākumā Olivers Mūrnieks uz pretinieku vārtu priekšu piespēlēja Rutkim, no kura nūjas ripa uzreiz nonāca ASV vārtos, rezultātam kļūstot 2:0 Latvijas labā.
Otrās trešdaļas izskaņā Latvija palika mazākumā, taču amerikāņiem neizdevās izmantot vairākumu.
Trešajā periodā pēc spēlētām astoņām ar pusi minūtēm Latvijas vārtsargu Patriku Plūmiņu pēc cīņas par ripu vārtu priekšā pārspēja Lukass Zeidžaks, taču nepilnas divas minūtes vēlāk Latvijai divu vārtu pārsvaru atjaunoja Magnuss Avotiņš.
Vairāk nekā piecas minūtes līdz pamatlaika beigām ASV nomainīja vārtsargu pret sesto laukuma spēlētāju, un minūti vēlāk Klaucāns raidīja ripu tukšos vārtus, rezultātam kļūstot 4:1 Latvijas labā.
Īsi pēc ceturtajiem ielaistajiem vārtiem ASV vēlreiz spēlēja bez vārtsarga, un šoreiz amerikāņi izmantoja pārsvaru, vārtus gūstot Viktoram Plantem. Pamatlaika pēdējā minūtē minūtēs tukšos ASV vārtos ripu nogādāja Daniels Reidzāns un atjaunoja Latvijai trīs vārtu pārsvaru.
Latvijas izlases vārtsargs Plūmiņš šajā mačā tika galā ar 43 no 45 pretinieku metieniem.
Pusfinālā vietu arī nodrošinājušas Čehija un Zviedrija, bet pēdējā ceturtdaļfināla mačā spēkojas vēl Slovākija un Dānija.
A grupā latvieši turnīru ar zaudējumu, ar 0:6 piekāpjoties Kanādai, turpinājumā ar 0:2 zaudēja vienaudžiem no Somijas un ar 8:1 sagrāva Norvēģiju, bet noslēdzošajā mačā ar 2:5 atzina Slovākijas pārākumu un apakšgrupā ierindojās ceturtajā pozīcijā.
Savukārt amerikāņi B grupas spēlēs ar 2:3 pagarinājumā zaudēja Čehijai, ar 2:0 pārspēja Dāniju, ar 9:1 sagrāva Zviedriju un ar 11:2 guva panākumu pār Vāciju, nodrošinot pirmo vietu apakšgrupā.
Abu grupu četras labākās vienības iekļuva ceturtdaļfinālā, bet vājākās komandas, kas bija Norvēģija un Vācija, cīnīsies par palikšanu elites divīzijā.
Gatavojoties pasaules čempionātam, Latvijas hokejisti pārbaudes spēlēs savā laukumā ar 5:2 un 8:3 pārspēja Poliju, bet pēc tam Bratislavā ar 0:3 atzina Vācijas pārākumu un ar 1:8 zaudēja Zviedrijai.
Galvenajam trenerim Oļegam Sorokinam izlasē asistē Herberts Vasiļjevs, Maksims Širokovs un Raimonds Vilkoits, bet par fizisko sagatavotību rūpējas Raivis Miezāns. Kā vārtsargu treneris šogad valstsvienībai pievienojies Edgars Masaļskis, kurš strādā arī ar Latvijas U-20 hokeja izlasi.
Pasaules jauniešu čempionāts elites divīzijā līdz 2. maijam norisinās Slovākijas pilsētās Trenčīnā un Bratislavā.
Latvijas U-18 izlase elites divīzijā spēlē kopš 2019. gada jeb astoto gadu pēc kārtas.
Latvijas U-18 hokeja izlases sastāvs:
vārtsargi - Kristers Plēpis ("Rīgas HS"), Patriks Plūmiņš ("Zemgale/LBTU"), Iļja Ņikitins (Filadelfijas "Rebels", NAHL);
aizsargi - Tomass Erdmanis-Hermanis, Herberts Laugalis, Markuss Saviels (visi - "Rīgas HS"), Oskars Lūks (Mikeli "Jukurit", Somija), Ričards Lisovskis ("Lukko", Somija), Adrians Kļaviņš ("Borlange HF", Zviedrija), Edgars Laganovskis ("Atlantic Coast Academy", ASV), Sanders Krūmiņš ("Young Lions", Šveice);
uzbrucēji - Kristers Obuks, Stefans Rots, Dāvids Daņilovs, Kārlis Tamenieks (visi - "Rīgas HS"), Olivers Mūrnieks (Sentdžonsas "Sea Dogs", QMJHL), Martins Klaucāns (Šerbrūkas "Phoenix", QMJHL), Magnuss Avotiņš (Blekfeldas "Bulldogs", BCHL), Ričards Rutkis (Ņūdžersijas "Rockets", ASV), Emīls Brakše (Klīvlendas "Barons", ASV), Henrijs Upenieks ("KooKoo", Somija), Ernests Krūmiņš (Turku TPS, Somija), Daniels Reidzāns ("Biel", Šveice), Andrejs Losāns ("Fribourg-Gotteron", Šveice), Davids Tarvids ("Plzen", Čehija).
