Saeima ceturtdien galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Zemessardzes likumā, kas paredz ieviest Zemessardzes atbalstītāja statusu.
Brīvprātīgā Zemessardzes atbalstītāju sistēma dos iespēju iesaistīties valsts aizsardzībā pilsoņiem, kas dažādu iemeslu dēļ līdz šim nav pievienojušies dienestam, piemēram, nepietiekamas veselības dēļ, pamatdarba noslodzes vai citu iemeslu dēļ, lēsusi aizsardzības nozares vadība.
Iespējamās šo cilvēku funkcijas varēs būt atbalsta sniegšana mobilizācijas centriem vai punktiem, iesaiste nodrošinājuma sistēmā vai aizsardzības infrastruktūras būvdarbos. Pieteikties aicināti arī ceļu būves un celtniecības iekārtu operatori, civilās sadarbības koordinatori, privātā sektora sadarbības koordinatori un citu profesiju pārstāvji.
Atšķirībā no zemessargiem Zemessardzes atbalstītāji saņems apliecību, taču nedos karavīra zvērestu, tiem netiks izsniegta forma, dienesta ieroči vai maksāta atlīdzība. Nepieciešamais ekipējums tiks izsniegts tikai uz apmācību laiku. Zemessardzes atbalstītāju starpā tiks prasīta arī pašorganizēšanās — vienību vadītāju izraudzīšanās starp saviem biedriem, kam būs jāiesaistās apmācību plānošanā un īstenošanā, kā arī citu atbalstītāju informēšanā un apziņošanā.
Grozījumi Zemessardzes likumā paredz vairākus izņēmumus, kas liegtu kļūt par Zemessardzes atbalstītāju, piemēram,
par atbalstītāju nevarēs būt noziegumos apsūdzētas un agrāk par tīšiem noziegumiem notiesātas personas.
Tāpat par atbalstītāju nevarēs būt persona, kura bijusi PSRS, Latvijas PSR, ir vai ir bijusi kādas ārvalsts drošības dienesta, izlūkdienesta vai pretizlūkošanas dienesta štata vai ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs.
Grozījumi paredz, ka Zemessardzē varēs dienēt arī Iekšlietu ministrijas, drošības iestāžu, policijas, prokuratūras, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) un Valsts ieņēmumu dienesta (VID) amatpersonas. Iekšlietu ministrija gan uzskata, ka Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbiniekiem nevajadzētu dot šādas iespējas.
Tāpat ar grozījumiem paredzētas jaunas sociālās garantijas — tuviniekiem būs iespēja saņemt pabalstu arī gadījumos, kad zemessargs gājis bojā neuzmanības dēļ, bet ne ļaunprātīgas rīcības rezultātā.
Vienlaikus paredzēts, ka dienestā netiks uzņemti pilsoņi ar dubultpilsonību, izņemot gadījumus, kas atbilst Pilsonības likuma izņēmumiem.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu