Neilgi pēc šova "Mīlestības villa" fināla, kurā Gunārs izvēlējās Samantu un abi devās prom kā pāris, sociālajos medijos parādījušās pirmās pazīmes, ka attiecības tomēr nav turpinājušās.
Samanta savā Instagram stāstā dalījusies ar līdz šim nepublicētiem kopīgiem mirkļiem no šova un pēc tā, sniegusi arī zīmīgu vēstījumu par abu attiecību statusu. Viņa norāda, ka iepriekš par to nevarējusi runāt, taču tagad atklāj — katrs devies savā ceļā.
Samanta uzsver, ka ir pateicīga par piedzīvoto, kopā pavadīto laiku un emocijām, kā arī saglabājusi tikai labākās atmiņas par Gunāru un abu kopīgo pieredzi.
Šova finālā Samanta izvēlējās attiecības, nevis naudas balvu, un pāris ieguva arī vērtīgu ceļojumu.
Pagaidām Gunārs publiski situāciju nav komentējis. Nav zināms arī cik ilgi attiecības turpinājās pēc šova filmēšanas.
Jau vēstīts, ka 27. aprīlī, ar skaļu finālu noslēdzās Go3 un TV3 iepazīšanās šovs "Mīlestības villa", kurā galvenais varonis Gunārs pieņēma izšķirošo lēmumu par savām attiecībām.
Finālā viņam bija jāizvēlas starp divām dalībniecēm — Sanitu un Samantu. Abas šovā nonāca no "Intrigu villas", un arī viņu attiecību līnijas līdz pat pēdējam brīdim saglabāja spriedzi. Lai gan Gunāru ar Sanitu saistīja jau senas simpātijas, gala izvēle krita par labu Samantai.
Noslēdzošajā epizodē netrūka emociju. Anete uzzināja patiesību par šova formātu un vēl vienu dienu pavadīja "Intrigu villā", kamēr Samanta cīnījās ar greizsirdību par Gunāra tuvību ar citām dalībniecēm. Tomēr pāris spēja izrunāt domstarpības un turpināt ceļu uz finālu.
Spriedzi pastiprināja arī iepazīšanās ar Gunāra mammu un viņas pavadoni, bet vakarā sekoja galvenais notikums — vecpuiša izvēle. Gunārs paziņoja, ka vēlas veidot attiecības ar Samantu, kas Sanitai bija nepatīkams pārsteigums.
Ar to gan pārsteigumi nebeidzās. Finālam pievienojās arī "Intrigu villas" dalībnieki, atklājot līdz šim slēptās aizkulises. Uzzinātais šokēja Gunāru un izraisīja asāku vārdu apmaiņu starp viņu un Sanitu.
