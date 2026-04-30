Pie jaunākajiem "LTV1" skatītājiem jau ar otro sezonu ir atgriezies raidījums bērniem "Mazi Buzi Bums". Tā galvenais varonis ir Buzis, kas iepazīst dažādus tematus kopā ar draugu Āpsīti. Varētu domāt, ka šajā raidījumā iesaistās vairākas personas, taču prasmīgi visus tēlus atveido Leļļu teātra jaunais aktieris Krists Jēkabsons. Viņam šis raidījums ir bijis gana liels izaicinājums, jo kameras vietā jāiztēlojas mazais trīsgadnieks, kura uzmanību ir aizrautīgi jāspēj noturēt. Sarunā par Leļļu teātri, ķermeņa valodu, mazajiem skatītājiem, Leļļu teātri pieaugušajiem.
"Mazi Buzi Bums" ir pārraide bērniem, kas labi sasaucas ar tavu darbu Latvijas Leļļu teātrī. Kā tevi uzrunāja šim raidījumam?
Krists Jēkabsons: Šā raidījuma veidotāji "Ausma Media" man piedāvāja piedalīties raidījuma provēs. Bija vesela epizode, kas man bija jāizspēlē, kura tika arī filmēta. Pašas proves notika vasarā aptuveni pirms diviem gadiem. Tuvojās jau rudens, un nebija vēl nekādas ziņas par šo projektu. Pašam bija ļoti daudz darbu, un biju pat piemirsis par šo raidījumu. Ziemā man tā veidotāji atgādināja, ka ir šāds projekts, un jautāja, vai es piekristu tajā piedalīties, jo viņi bija ieinteresēti sadarboties ar mani.
Tā bija tava pirmā filmēšanās raidījuma formātā?
Šādā formātā – jā. Pirms vēl iestājos LKA, biju piedalījies dažādu masu skatu filmēšanā seriālos un filmās. Un studiju laikā piedalījos dažādos kino studentu mājasdarbos un īsfilmās. Tomēr šī bija pirmā pieredze filmēties raidījumā, kurā esmu viens, turklāt man ir vienam pašam jāsarunājas ar kameru.