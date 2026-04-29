Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļlatgales iecirkņa amatpersonas meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2007. gadā dzimušo Artjomu Kovaļovu, kurš dzīvoja un strādāja Vācijā, taču kopš 26. marta nav devis ziņas par sevi.
Persona, iespējams, no Vācijas izceļojusi uz citu valsti.
Pazīmes: augums aptuveni 175 cm, sportiskas miesas būves, īsi brūni mati.
Ja zini viņa atrašanās vietu, zvani 64603535, 112 vai raksti e-pastā-valdis.rutkovskis@latgale.vp.gov.lv
