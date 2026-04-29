Šodien, 29. aprīlī, kultūras ministre Agnese Lāce tikās ar Itālijas Republikas vēstnieku Latvijā V.E. Alesandro Monti, lai pārrunātu Latvijas un Itālijas divpusējo sadarbību kultūrā, kā arī situāciju saistībā ar Krievijas dalību Venēcijas biennālē.
Tikšanās laikā ministre pauda atzinību par Latvijas un Itālijas ciešo sadarbību un pateicās Itālijas valdībai par principiālo nostāju, distancējoties no Venēcijas biennāles rīkotāju lēmuma atļaut Krievijas dalību 2026. gada izstādē. Sarunā tika apstiprināts, ka Itālijas kultūras ministrs Alesandro Džuli nepiedalīsies ne Venēcijas biennāles pirmsatklāšanas, ne oficiālajos atklāšanas pasākumos. Šāda situācija, kad vienu no Itālijas nozīmīgākajiem kultūras notikumiem neapmeklē valsts kultūras ministrs, vēstnieka Monti kunga ieskatā ir vēsturisks precedents, kas vismaz pēdējo 20 gadu laikā nav piedzīvots.
Kā norāda Agnese Lāce, Latvija augstu vērtē kultūras institūciju autonomiju, tomēr personu, kas atbalsta esošo Krievijas režīmu un tā politiku, dalību starptautiskos kultūras pasākumos nevar skatīt atrauti no Krievijas agresijas kara pret Ukrainu. Tikšanās laikā tika pārrunāta arī iespēja plašāk vērtēt sankciju piemērošanu personām, kas nodrošina Krievijas dalību starptautiskās kultūras platformās, tostarp hibrīdsankciju instrumentu izmantošanu.
“Krievija mēģina izmantot kultūras pasākumus, lai šķeltu Eiropas Savienības dalībvalstis un radītu iespaidu par savas klātbūtnes normalizēšanu.
Vienlaikus Eiropas kultūras un ārlietu ministru kopīgā vēstule, kurai pievienojušās 25 valstis, apliecina pretējo – Eiropas valstis ir vienotas nostājā, ka agresorvalsts dalība nozīmīgās Eiropas kultūras platformās nav pieļaujama,” uzsver Latvijas kultūras ministre. Viņa arī norādījusi, ka nedosies uz Venēciju, arī vairāki citi Eiropas kultūras ministri ir atsaukuši savu dalību biennāles pasākumos.
Saskaņā ar šobrīd pieejamo informāciju Krievijas paviljons Venēcijas biennālē būs atvērts tikai biennāles atklāšanas dienās līdz 9. maijam. Pēc tam tas tiks slēgts, bet tā logos paredzēts demonstrēt videomateriālus ar mākslinieku priekšnesumiem. Latvija arī šādu risinājumu neuzskata par pieņemamu, jo tas joprojām nodrošina Krievijai simbolisku klātbūtni starptautiskajā kultūras telpā. Agneses Lāces vadībā turpinās darbs, lai nepieļautu Krievijas dalības normalizēšanu šajā un citos starptautiskos kultūras notikumos. 12. maijā kultūras ministre dosies uz Briseli, kur Eiropas Savienības kultūras ministru padomē uzstāsies ar ziņojumu un prasībām saistībā ar Krievijas dalību starptautiskās kultūras platformās. Jau šobrīd Latvijas sagatavotajai nostājai atbalstu paudušas vairākas Eiropas valstis.
