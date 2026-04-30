Ņemot vērā Grīziņkalna apkaimē plānoto satiksmes organizācijas izmaiņu ieviešanas noslēgumu, 29. aprīlī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) ar autokāpnēm apsekoja teritorijas pieejamību un identificēja iespējamos šķēršļus operatīvajam transportam, informē Rīgas pašvaldībā.
Apsekošanas laikā konstatēts, ka Vārnu ielā izbūvētais modālais filtrs un apgriešanās vieta, lai arī ārkārtas situācijās ir pārvietojami, var kavēt operatīvo dienestu nokļūšanu notikuma vietā.
Reaģējot uz konstatēto, Rīgas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments šodien, 30.aprīlī, ir veicis norobežojošo elementu pārvirzīšanu un tuvākajā laikā tiks uzstādītas ceļa zīmes Nr. 301 "Iebraukt aizliegts" Vārnu ielas modālajā filtrā, vienlaikus nodrošinot operatīvā transporta caurbraukšanas iespējas.
"Rīgai jābūt drošai. Pirms satiksmes organizācijas izmaiņu ieviešanas dienesti tika informēti par pārmaiņām Vārnu ielā. Apsveicami, ka šodien VUGD veic mācības," sociālajā medijā "X" vakardien rakstīja Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komitejas vadītāja Marta Kotello.
