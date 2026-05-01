ASV aizsardzības ministrs Pīts Hegsets un mūziķis Kids Roks Virdžīnijas štatā piedalījušies lidojumos ar armijas kaujas helikopteriem "Apache", ziņo ārvalstu mediji. Tas noticis nepilnu mēnesi pēc tam, kad ASV armija izpelnījās kritiku par līdzīgu incidentu — helikopteru lidojumiem pie Kida Roka mājām Tenesī štatā.
Saskaņā ar Pentagona sniegto informāciju lidojumi organizēti kā daļa no sabiedrisko attiecību iniciatīvas "Freedom 250", kas veltīta ASV 250 gadu jubilejai. Pentagona pārstāvis Šons Pārnels norādīja, ka mūziķis pasākuma laikā ticies ar karavīriem un piedalījies dažādos publicitātes materiālu veidošanas projektos.
Aizsardzības ministrs sociālajos medijos uzsvēra, ka Kids Roks ir "patriots un liels karavīru atbalstītājs", piebilstot, ka šādi pasākumi palīdz godināt dienestā esošos. Viņš iepriekš bija apturējis izmeklēšanu par martā notikušajiem helikopteru lidojumiem virs mūziķa dzīvesvietas, norādot: "Nav sodu. Nav izmeklēšanas. Turpiniet darbu, patrioti."
Iepriekšējais incidents izraisīja diskusijas par militārās tehnikas izmantošanu un lidojumu drošību. Toreiz armija uz laiku atstādināja iesaistītos pilotus un sāka izmeklēšanu, taču tā drīz tika pārtraukta. Amatpersonas skaidroja, ka lidojumi notikuši treniņa ietvaros un nav bijuši saistīti ar politiskiem notikumiem, lai gan tie sakrita ar protestiem reģionā.
Jaunie lidojumi Virdžīnijā arī izpelnījušies kritiku no atsevišķiem politiķiem, kuri apšaubīja šādu pasākumu lietderību un izmaksas.
ASV armijas helikoptera “Apache” ekspluatācija var izmaksāt aptuveni 7000 dolāru stundā, tomēr militārās amatpersonas uzsver, ka šādi lidojumi bieži tiek integrēti apmācību procesos un ne vienmēr rada papildu izdevumus.
