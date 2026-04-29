Latvijas basketbola līgas pusfinālā abās sērijās pēc divām spēlēm ir neizšķirts, allaž uzvarot komandai, kas spēlē mājās.
"Valmiera Glass VIA" šovakar savā laukumā uzņems Rīgas "Zeļļus/Sefinance". Rīdzinieki pirmās spēles otrajā puslaikā izlaida 20 punktu pārsvaru un zaudēja, bet otro sāka ar 33 punktiem pirmajā ceturtdaļā un beigās itin droša uzvara ar 95:79. 20 gadus vecais Rolands Šulcs guva 21 punktu, otrajā puslaikā trīs tālmetienus realizēja, un kopumā 11 punktus guva Juris Vītols, kurš kopš janvāra beigām iziet Valsts aizsardzības dienestu, bet kopš aprīļa vidus ir atļauja arī palīdzēt komandai.
"VEF Rīga" un "Ventspils" trešais mačs rītvakar galvaspilsētā. Pirmajā spēlē "vefiņš" kontrolēja notikumus laukumā, bet otrajā kurzemnieki ar labu aizsardzību un sekmēm tālmetienos (17/42) uzvarēja ar 86:84. 27 sekundes pirms beigām aukstasinību nodemonstrēja kapteinis Artūrs Ausējs, realizējot tālmetienu un no -2 panākot +1. Visā spēlē viņam 19 punkti. Rīdziniekiem ceļgala traumas dēļ spēli nepabeidza saspēles vadītājs Kamau Stouks.
Cīņa pusfinālā rit līdz trim uzvarām.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu