Uzņēmēju noskaņojums aprīlī pasliktinājies visās saimnieciskās darbības jomās

Uzņēmēju noskaņojums šogad aprīlī, salīdzinot ar martu, pasliktinājies visās saimnieciskās darbības jomās, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) apkopotie dati.
Statistikas pārvaldē arī atzīmē, ka uzņēmēju noskaņojums 2026. gada aprīlī bija pozitīvs mazumtirdzniecībā un pakalpojumu sektorā, taču rūpniecībā un būvniecībā tas bija negatīvs.
Aprīlī, pēc sezonāli koriģētiem datiem, noskaņojuma rādītājs mazumtirdzniecībā bija 1,4%, kas ir par 1,8 procentpunktiem mazāk nekā martā.
Gan pārtikas, gan nepārtikas preču mazumtirdzniecībā uzņēmēju noskaņojums saglabājās pozitīvs un bija attiecīgi 3% un 2%, lai gan noskaņojuma rādītāji, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, nedaudz saruka. Degvielas mazumtirgotāju noskaņojums bija negatīvs, veidojot -3,5%, un salīdzinot ar martu tas pasliktinājies par 1,3 procentpunktiem. Savukārt automobiļu, to detaļu un piederumu pārdošanā noskaņojuma rādītājs bija pozitīvs, proti, 4,3% un, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, tas uzlabojies par 4,5 procentpunktiem.
Pakalpojumu sektorā, pēc sezonāli koriģētiem datiem, noskaņojuma rādītājs aprīlī bija 1,5%, un, salīdzinot ar martu, tas ir samazinājies par 2,7 procentpunktiem.
Izslēdzot sezonas ietekmi uz noskaņojuma rādītājiem,
optimistiskākie aprīlī, kā ierasts, bija uzņēmēji finanšu sektorā (25,3%).
Augsti noskaņojuma rādītāji fiksēti arī informācijas pakalpojumos (14,4%), iznomāšanas un ekspluatācijas līzinga pakalpojumos (9,1%), kā arī datorprogrammēšanā (9,3%). Savukārt zemākie noskaņojuma rādītāji aprīlī fiksēti apsardzes pakalpojumos (-11,9%), uzglabāšanā un transporta palīgdarbībās (-11,7%), kā arī sauszemes transporta pakalpojumos (-9,3%). Krasa noskaņojuma pasliktināšanās aprīlī bija apdrošināšanas nozarē, kur noskaņojuma rādītājs, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, samazinājās par 28,3 procentpunktiem, sasniedzot zemāko vērtību kopš 2022. gada septembra.
Kopumā aprīlī no 30 apsekotajām pakalpojumu sektora apakšnozarēm 18 noskaņojums bija pozitīvs, bet 12 — negatīvs. 11 nozarēs, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, noskaņojums uzlabojies, bet 19 — pasliktinājies.
Aprīlī noskaņojuma rādītājs apstrādes rūpniecībā, pēc sezonāli koriģētiem datiem, bija -3,6%. Salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, tas samazinājies par 0,6 procentpunktiem.