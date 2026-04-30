Reklāma
#darbaspēks #energoresursi #ieņēmumi #inflācija #ražošana #uzņēmēji

Uzņēmēju noskaņojums aprīlī pasliktinājies visās saimnieciskās darbības jomās

LETA / Latvijas Mediji
2026. gada 30. aprīlis, 13:56
2026. gada 30. aprīlis, 13:56
Ražošana. Ilustratīvs attēls.
Uzņēmēju noskaņojums šogad aprīlī, salīdzinot ar martu, pasliktinājies visās saimnieciskās darbības jomās, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) apkopotie dati.

Reklāma

Statistikas pārvaldē arī atzīmē, ka uzņēmēju noskaņojums 2026. gada aprīlī bija pozitīvs mazumtirdzniecībā un pakalpojumu sektorā, taču rūpniecībā un būvniecībā tas bija negatīvs.

Aprīlī, pēc sezonāli koriģētiem datiem, noskaņojuma rādītājs mazumtirdzniecībā bija 1,4%, kas ir par 1,8 procentpunktiem mazāk nekā martā.

Gan pārtikas, gan nepārtikas preču mazumtirdzniecībā uzņēmēju noskaņojums saglabājās pozitīvs un bija attiecīgi 3% un 2%, lai gan noskaņojuma rādītāji, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, nedaudz saruka. Degvielas mazumtirgotāju noskaņojums bija negatīvs, veidojot -3,5%, un salīdzinot ar martu tas pasliktinājies par 1,3 procentpunktiem. Savukārt automobiļu, to detaļu un piederumu pārdošanā noskaņojuma rādītājs bija pozitīvs, proti, 4,3% un, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, tas uzlabojies par 4,5 procentpunktiem.

Pakalpojumu sektorā, pēc sezonāli koriģētiem datiem, noskaņojuma rādītājs aprīlī bija 1,5%, un, salīdzinot ar martu, tas ir samazinājies par 2,7 procentpunktiem.

Izslēdzot sezonas ietekmi uz noskaņojuma rādītājiem,

optimistiskākie aprīlī, kā ierasts, bija uzņēmēji finanšu sektorā (25,3%).

Augsti noskaņojuma rādītāji fiksēti arī informācijas pakalpojumos (14,4%), iznomāšanas un ekspluatācijas līzinga pakalpojumos (9,1%), kā arī datorprogrammēšanā (9,3%). Savukārt zemākie noskaņojuma rādītāji aprīlī fiksēti apsardzes pakalpojumos (-11,9%), uzglabāšanā un transporta palīgdarbībās (-11,7%), kā arī sauszemes transporta pakalpojumos (-9,3%). Krasa noskaņojuma pasliktināšanās aprīlī bija apdrošināšanas nozarē, kur noskaņojuma rādītājs, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, samazinājās par 28,3 procentpunktiem, sasniedzot zemāko vērtību kopš 2022. gada septembra.

Kopumā aprīlī no 30 apsekotajām pakalpojumu sektora apakšnozarēm 18 noskaņojums bija pozitīvs, bet 12 — negatīvs. 11 nozarēs, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, noskaņojums uzlabojies, bet 19 — pasliktinājies.

Aprīlī noskaņojuma rādītājs apstrādes rūpniecībā, pēc sezonāli koriģētiem datiem, bija -3,6%. Salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, tas samazinājies par 0,6 procentpunktiem.

Reklāma
Reklāma
Ieteiktie raksti

No 23 apsekotajām apstrādes rūpniecības apakšnozarēm nozarēm aprīlī, salīdzinot ar martu, 12 nozarēs noskaņojuma rādītājs pieauga, 10 — samazinājās, bet vienā noskaņojums nav mainījies. Kopējo noskaņojuma pasliktināšanos nosaka tas, ka noskaņojuma rādītājs samazinājies visās pēc īpatsvara nozīmīgākajās apstrādes rūpniecības apakšnozarēs: pārtikas produktu ražošanā — par 4,5 procentpunktiem, koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanā — par 0,7 procentpunktiem, datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanā — par 6,2 procentpunktiem un gatavo metālizstrādājumu, izņemot mašīnas un iekārtas, ražošanā — par 1,9 procentpunktiem.

Būvniecībā pēc visai straujas uzņēmēju noskaņojuma uzlabošanās iepriekšējā mēnesī aprīlī noskaņojuma rādītājs samazinājies par 0,9 procentpunktiem un bija -4,5%.

CSP min, ka ēku būvniecībā un specializētajos būvdarbos samazinājums bija minimāls — abās par 0,3 procentpunktiem, bet inženierbūvniecībā uzņēmēju noskaņojums pasliktinājies par četriem procentpunktiem.

Noskaņojuma pasliktināšanās atbilst arī ekonomiskās nenoteiktības rādītāja pieaugumam būvniecības nozarē, kas aprīlī, salīdzinot ar martu, pieaudzis par septiņiem procentpunktiem, sasniedzot vērtību 23,2%.

Kopējais ekonomiskās nenoteiktības rādītājs, kas raksturo sociālekonomiskās situācijas prognozējamību valstī, aprīlī bija 17,1%, kas, salīdzinot ar martu, ir par 2,6 procentpunktiem vairāk.

Uzņēmēju vērtējumā ekonomiskā nenoteiktība, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, samazinājusies mazumtirdzniecībā un rūpniecībā, bet pieaugusi pakalpojumu sektorā, bet jo īpaši būvniecībā.

Kopējo rādītāju būtiski ietekmējis arī nenoteiktības pieaugums patērētāju vērtējumā.

Minētais rādītājs aprīlī, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, palielinājies par 11,9 procentpunktiem.

2026. gada aprīlī ekonomikas sentimenta rādītājs Latvijā bija 98, kamēr iepriekšējā mēnesī tas bija 100,8 un, visai strauji samazinoties, tas ir noslīdējis zem ilgtermiņa vidējās vērtības. Arī nodarbinātības izmaiņu gaidu rādītājs aprīlī nedaudz samazinājies un ir vienāds ar ilgtermiņa vidējo vērtību 100.

Reklāma
Reklāma
Turpini lasīt
Reklāma
Reklāma
Reklāma