28. aprīlī pāragri mūžībā devusies māksliniece un kuratore Inga Brūvere (1963–2026). Viņa bija nozīmīga personība Latvijas kultūras vidē – Rīgas Fotogrāfijas biennāles veidotāja un Latvijas Radošo savienību padomes vadītāja.
Brūvere ilgus gadus aktīvi darbojās radošo nozaru attīstībā, kļūstot par vienu no redzamākajām un ietekmīgākajām balsīm nozarē. Viņas ieguldījums Latvijas kultūrā tiek raksturots kā nenovērtējams, kolēģiem uzsverot viņas principialitāti, enerģiju un spēju iedvesmot citus.
Inga Brūvere mākslā visbiežāk tika saistīta ar glezniecību, tomēr viņas radošā darbība bija daudzslāņaina – tā ietvēra arī telpiskus un konceptuālus risinājumus, bieži pārsniedzot tradicionālās žanru robežas. Viņas pieeju var raksturot kā konceptuālo glezniecību, kur būtiska loma ir idejai un intelektuālam saturam.
Brūvere absolvējusi Latvijas Mākslas akadēmijas monumentālās glezniecības nodaļu. 2016. gadā viņa dibināja Rīgas Fotogrāfijas biennāli un bija tās vadītāja un programmas kuratore. Savukārt kopš 2019. gada viņa vadīja Latvijas Radošo savienību padomi, aktīvi iesaistoties kultūrpolitikas jautājumu risināšanā un pārstāvot radošo nozaru intereses.
Tuvākajās dienās tiks sniegta papildu informācija par atvadīšanās ceremoniju.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Ingas Brūveres tuviniekiem, draugiem un kolēģiem.
