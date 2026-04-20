4. maijā ar daudzveidīgu programmu Latvijas pilsētās un novados tiks svinēta Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas 36. gadadiena. Visplašākā svētku programma, kā ierasts, gaidāma Rīgā (pilsētas sabiedriskais transports šajā dienā būs bez maksas), bet ne mazāk aizraujoši notikumi gaidāmi arī Aizkrauklē, Cēsīs, Kuldīgā, Rēzeknē un citviet.
Rīgā jau no desmitiem rītā līdz pat nākamās dienas vakaram pie Brīvības pieminekļa ikviens rīdzinieks un pilsētas viesis tiek aicināts piedalīties ziedu kompozīcijas "Ziedu Latvija" veidošanā, kopīgi veidojot ziedošu valsts karti, kas simbolizē vienotību un savstarpēju cieņu.
Vērmanes dārzā ikviens aicināts uz sirsnīgu, krāsainu un iedvesmojošu svētku pasākumu "Mēs visi kopā – Latvijā!". No plkst. 12 līdz 16 Vērmanes dārzs pārtaps par izzinošu un aizraujošu piedzīvojumu telpu visai ģimenei. Bērniem un ģimenēm būs iespēja apgūt praktiskas un videi draudzīgas prasmes – kopā ar "Daces zaļumiem" sēt un diedzēt dažādus zaļumus, darbnīcā "Es veidoju savu Latviju!" iemācīties gatavot dabisku plastilīnu un no pagatavotās masas izveidot kādu simbolu – "mana dzimtas zīme", "mana zaļā Latvija" vai "brīvības forma". Uz Vērmanes dārza estrādes skatuves no plkst. 12 līdz 14.40 skanēs bērnu balsis un prieks – apmeklētājus muzikāli iepriecinās bērnu kolektīvi "Knīpas un Knauķi", "Kolibri", "Podziņas", "Momo" un "Poppy". Plkst. 15 skatuves programmas noslēgumā skatītājus gaidīs "Willas teātra" izrāde "Limonāde", kurā Ineses Zanderes dzeja un pasakas savijas ar Jēkaba Nīmaņa dziesmām.
Akcija "Uzvelc tautas tērpu par godu Latvijai" gadiem iezīmējusies kā stipra tradīcija, apliecinot piederību latviešu tautas kultūrai un tautas tērpu daudzveidību, krāšņumu un rotātu svētku dienu. Rātslaukumā no plkst. 12 līdz 15 skanēs folkloras kopu "Kokle", "Skandinieki", "Vilkači", "Rīgas Danču kluba" un kapelas "Brička" koncerts. Tradicionālais gājiens tautas tērpos notiks no plkst. 14.10 un noslēgsies plkst. 14.30 ar ziedu nolikšanu pie Brīvības pieminekļa un dziesmu "Daugav’s abas malas".
Visas dienas garumā kinoteātrī "Splendid Palace" un visā pasaulē tiešsaistē, portālā "filmas.lv" norisināsies Latvijas filmu maratons. No plkst. 13 līdz 23 tiks demonstrētas Latvijas filmas kinoteātra abās zālēs, piesaistot plašu mērķauditoriju. Ieeja uz filmu seansiem bez maksas. Programmā gan studijas "Animācijas Brigāde" filmu pirmizrādes, gan Lailas Pakalniņas "Putnubiedēkļi" (2026), Alises Zariņas jaunākā spēlfilma "Nospiedumi" (2026), Kristīnes Želves dokumentālā filma "Mildas istaba", Kristas Burānes dokumentālā filma "Visi putni skaisti dzied" (2025), bet brīvdabas seansā būs iespēja atgriezties laikā un redzēt, kā savu ceļu mūzikā sāka šāgada jubilārs komponists Raimonds Pauls – programmā koncertfilmas un kinožurnālu fragmenti (1957–1978). Un būs arī citas filmas!
Brīvības laukumā norisināsies pasākums "Mana Latvija – mana atbildība". No plkst. 15 līdz 22 apmeklētājus priecēs daudzveidīga koncertprogramma, kurā satiksies folkloras kopa "Skandinieki", bērnu un jauniešu vokālais ansamblis "Kolibri", deju ansambļi "Ačkups" un "Austris", danču mūzikas grupa "Dārdari" un Emīla Dārziņa jauktais koris. Vakara turpinājumā uz skatuves kāps Elza Rozentāle ar etnodžeza kvartetu un postfolka grupa "Rikši", radot enerģisku un laikmetīgu noskaņu. Kulminācijā, plkst. 20.30, izskanēs koncertstāsts "Pavasaris. Mūžīgā jaunība", kas caur mūziku un stāstu atklāj Latvijas atmodas, paaudžu pārmantojamības un mūžīgās jaunības ideju.
Novados
4. maijā plkst. 15 Cēsu Vienības laukumā sāksies Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas svētki, aicinot novada iedzīvotājus un viesus kopīgi atcerēties un svinēt vienu no nozīmīgākajām dienām Latvijas vēsturē. Svētku noslēgumā Vienības laukumā ar koncertu uzstāsies grupa "Autobuss debesīs", radot pacilājošu un vienojošu noskaņu. Savukārt Cēsu muzejā, kas 4. maijā būs atvērts no plkst. 10 līdz 18, būs iespēja iepazīt ekspozīciju "Sarkanbaltsarkanais karogs Cēsu un Latvijas vēsturē", kurā apskatāms pirmais zināmais sarkanbaltsarkanais karogs.
Dziesmu un deju, mākslas un kopības diena 4. maijā Ogrē piedāvā izstādes, radošās darbnīcas, Tvīda braucienu, ģimenes kino un erudīcijas spēli, kā arī vakara kulmināciju plkst. 20 ar grupas "Iļģi" koncertu pilsētas skvērā.
Baltā galdauta svētki no plkst. 13 līdz 18 būs visā Siguldas novadā – pie dabas, māju pagalmos vai ielu krustojumos, mazdārziņos vai pilsētvidē. Interesanti, ka ar Siguldas novada pašvaldības atbalstu norises vietās, kur vienkopus plānots sapulcināt vismaz 30–50 svinētājus, tiks nodrošināts muzikāls sveiciens.
Aizkrauklē šajā dienā norisināsies Brīvības svētki. Daugavas krastā aiz Aizkraukles Kultūras centra no plkst. 11 līdz 16 būs skatāmi NBS, Iekšlietu un Tieslietu ministrijas vienību, NMPD informatīvie stendi, 12 – Robežsardzes kinologu paraugdemonstrējumi; 12.30 – Speciālo operāciju spēku paraugdemonstrējums; 13 – Valsts policijas koledžas kinologu paraugdemonstrējumi; no 11 līdz 15 – amfībijas "M3Rig" sistēmas mobilitātes demonstrācija Daugavā; no 11.30 līdz 16 – hipologu (zirgu) paraugdemonstrējumi. Aizkraukles Kultūras centra stāvlaukumā no 11 līdz 16 – militārās tehnikas izstāde, bet Aizkraukles stadionā – gaisa kuģu izstāde.
Rēzeknē svētki tradicionāli tiks atzīmēti sportiski, krāšņi un patriotiski. Būs gan svinīgs brīdis pie pieminekļa "Vienoti Latvijai", ikgadējais tautas velobrauciens un patriotisks Brīvības brauciens automašīnām un motocikliem. Plkst. 11 velobrauciena dalībnieki un pārējie svētku apmeklētāji pulcēsies laukumā pie pieminekļa "Vienoti Latvijai" uz svinīgo brīdi. Velobraucienā var piedalīties visu vecumu riteņbraucēji – individuāli vai komandās (pieci un vairāk dalībnieku), izvēloties vienu no diviem maršrutiem: "Kovšu promenāde" (6 km) un "Rēzeknes līkloči" (10 km). Savukārt plkst. 16.30 auto/moto braucēji aicināti pulcēties Atbrīvošanas alejā 167(pie akciju sabiedrības "Rēzeknes Dzirnavnieks", lai dotos kopīgā Brīvības braucienā pa Atbrīvošanas aleju, Ludzas un Zilupes ielu uz Olimpiskā centra stāvlaukumu (transportlīdzeklim (automašīnai vai motociklam) jābūt noformētam Latvijas karoga krāsās).
Brīvības svētku pēcpusdienā, 4. maijā plkst. 15, Liepājā,Jāņa Čakstes laukumā, gaidāms koncerts ar grupu "Melo-M", kas īpašās aranžijās izpildīs iemīļotas latviešu dziesmas un tautasdziesmas. Svētku programmā skanēs gan latviešu tautasdziesmas, gan izcilu latviešu komponistu – Raimonda Paula, Imanta Kalniņa un Jāņa Lūsēna – darbi, kā arī grupu "Prāta vētra" un "Līvi" patriotiskās un tautā iemīļotās dziesmas. Pasākums notiks svētku dienā, kad pilsētu piepildīs arī orientēšanās spēles "Liepājas pēdas Latvijā" dalībnieki.
Ventspilī plkst. 12 Rātslaukumā notiks svinīgs koncerts "Mūsu dziesma – mūsu spēks", aicinot iedzīvotājus un pilsētas viesus kopīgi atzīmēt valstiski nozīmīgo dienu. Pasākuma centrā būs īpaša koncertprogramma – kopīga sadziedāšanās, kurā tiks izdziedātas un izdejotas Maestro Raimonda Paula populārākās dziesmas. Koncertprogrammā piedalīsies Latvijā iemīļotie solisti Ance Krauze un Juris Jope. Sadziedāšanās skanējumu kuplinās Ventspils Kultūras centra jauktie kori – "Kaiva" un "Līvzeme". Ar krāšņām, jautrām un patriotiskām dejām pasākumu bagātinās Ventspils deju kolektīvi. Apmeklētājiem būs iespēja baudīt arī tradicionālus Latvijas cienastus – "Cīrulīšu" mājas rupjmaizi, medu un Latvijas pļavās lasītu tēju.
Arī Kuldīga aicina novadniekus un viesus uz patriotisku kopā būšanu. Plkst. 12 Pilsētas dārzā pie restorāna "Bangert’s" tiks dots starts svētku skrējienam-gājienam. Aptuveni piecus kilometrus garais posms vedīs cauri Kuldīgas pilsētas skaistākajām vietām līdz pat Rātslaukumam. Plkst. 13.50 par īpašu gaisotni parūpēsies mūziķis Juris Kaukulis, kurš priecēs ar akustisko koncertu un ikvienam zināmām, sirsnīgām dziesmām. Tos, kuri svētku dienā dod priekšroku mierīgākai un izzinošākai atpūtai, no plkst. 10 līdz 17 gaidīs Kuldīgas novada muzejs un tā Atvērtais muzeja krājums. Atzīmējot valsts svētkus, šajā dienā ieeja muzejā visiem apmeklētājiem būs bez maksas.
