Ziemeļkorejas līderis Kims Čenuns Phenjanā atklājis memoriālu un muzeju karavīriem, kuri gājuši bojā saistībā ar Krievijas iebrukumu Ukrainā. Atklāšanas ceremonijā piedalījās arī Krievijas aizsardzības ministrs Andrejs Belousovs un citas augsta līmeņa Krievijas pārstāvji, vēsta ārvalstu mediji.
Memoriāls veltīts Ziemeļkorejas karavīriem, kuri, pēc dažādu valstu izlūkdienestu aplēsēm, nosūtīti uz Krievijas Kurskas reģionu. Dienvidkorejas izlūkdienesti lēš, ka konfliktā iesaistīti aptuveni 15 000 Ziemeļkorejas karavīru, no kuriem vismaz 2000 varētu būt gājuši bojā. Oficiāli dati par zaudējumiem netiek publiskoti ne no Phenjanas, ne Maskavas puses.
Ceremonijas laikā Kims Čenuns uzsvēra, ka kritušie karavīri esot "korejiešu tautas varonības simbols" un pauda pilnīgu atbalstu Krievijas agresīvajai ārpolitikai. Viņš piebilda, ka Krievija "noteikti gūs uzvaru".
Vienlaikus Krievijas un Ziemeļkorejas amatpersonas apliecināja nodomu padziļināt militāro sadarbību, tostarp izstrādājot ilgtermiņa sadarbības plānu nākamajiem gadiem.
Abas valstis jau 2024. gadā parakstīja stratēģiskās partnerības līgumu, kas paredz savstarpēju palīdzību agresijas gadījumā.
Analītiķi norāda, ka Ziemeļkoreja apmaiņā pret militāro atbalstu, iespējams, saņem ekonomisko palīdzību, pārtiku un tehnoloģijas. Rietumvalstu amatpersonas paudušas bažas, ka šī sadarbība varētu veicināt Phenjanas militāro spēju attīstību, tostarp raķešu un kodolprogrammu jomā.
Eksperti norāda, ka sākotnēji Ziemeļkorejas karavīri cieta ievērojamus zaudējumus pieredzes un vietējās vides nepārzināšanas dēļ, taču vēlāk ieguvuši kaujas pieredzi un kļuvuši nozīmīgāki atsevišķās operācijās.
