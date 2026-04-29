Pēc gandrīz 20 gadu darba Bērnu slimnīcas fonda (BSF) vadītājas amatu atstās Liene Dambiņa, apliecināja BSF.
Kā norāda BSF, Dambiņa pieņēmusi lēmumu turpmāk padziļināti pievērsties bērnu un jauniešu veselībai, pēc maģistra studijām "King’s College London" turpinot studijas doktorantūrā Helsinku Universitātes Medicīnas fakultātē.
Dambiņa amatā būs vēl četrus mēnešus — viņas pēdējā darba diena būs 4. septembrī. Tuvāko mēnešu laikā jaunu vadītāju izvēlēsies un apstiprinās fonda valde un dibinātāji.
Dambiņa vērtē, ka amata pienākumu pildīšanas laikā BSF izveidota par drošu un stipru organizāciju, tāpēc lēmumu par fonda vadības nodošanu nākamajam vadītājam viņa varot pieņemt ar mierīgu sirdi un pārliecību par fonda nākotni.
BSF 25 gadu laikā bērnu veselības atbalstam ziedojumos piesaistījis 37,2 miljonus eiro. Kā norāda fondā, piesaistītie ziedojumi ļāvuši īstenot simtiem ar bērnu veselību saistītu projektu, palīdzot bērniem un viņu ģimenēm gan ārstēšanās laikā Bērnu slimnīcā, gan rehabilitācijas periodā.
Pēdējo piecu gadu laikā palīdzība sniegta 4540 bērniem.
Pagājušajā gadā BSF piesaistījis līdz šim lielāko ziedojumu apmēru fonda vēsturē — 10,3 miljonus eiro. Tostarp 5,7 miljoni eiro piesaistīti Veselības aprūpes attīstības centra izveidei, bet 313 236 eiro veidojuši biedrību ziedojumi.
