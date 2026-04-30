Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) ir veicis eksperimentu Rīgā, Grīziņkalnā, un secinājis, ka ieviestās satiksmes organizācijas izmaiņas vietām var apgrūtināt un kavēt operatīvu ugunsdzēsēju nokļūšanu notikuma vietā.
VUGD sociālajos medijos norāda, ka, saņemot informāciju no Rīgas domes par satiksmes izmaiņām Grīziņkalnā, trešdien vakarā ugunsdzēsēji ar autokāpnēm pārbaudīja, kāda pēc izmaiņu ieviešanas ir ielu caurbraucamība un manevrēšanas iespējas.
VUGD secinājis, ka ieviestās satiksmes organizācijas izmaiņas vietām var apgrūtināt vai pat kavēt ugunsdzēsēju operatīvu piekļuvi notikuma vietām, tādējādi aizkavējot palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem. Piemēram, sarežģīta ir autokāpņu apgriešanās vienā no ielu posmiem, kas kavē tehnikas pārvietošanu dzēšanas darbu laikā vai došanos uz citu izsaukumu.
Vienlaikus VUGD norādījis, ka šorīt Rīgas domes atbildīgais departaments ar glābējiem pārrunāja pārbaudes rezultātus un iespējamos risinājumus, lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto vismaz 3,5 metru caurbraucamību.
No 20. aprīļa vairākās Grīziņkalna ielās ieviestas satiksmes organizācijas izmaiņas — noteikti ātruma ierobežojumi, ierobežota caurbraukšana, aizliegta transportlīdzekļu novietošana uz ietvēm, ierīkota velojosla un ieviesta vienvirziena satiksme.
Zvaigžņu ielā pretēji esošajai vienvirziena satiksmes plūsmai ierīkota velojosla. Vārnu ielā pie krustojuma ar Laboratorijas ielu autotransportam liegta caurbraukšana abos virzienos, "lai samazinātu autoplūsmu, kas izmanto šo ielu maršrutā no Tallinas ielas uz Pērnavas ielu".
Izmaiņas esot veiktas pēc Grīziņkalna iedzīvotāju biedrības aicinājumiem. Tajā apvienojušies ap 100 biedru, un izmaiņu oponenti ir pārliecināti, ka tas ir nepietiekams iedzīvotāju skaits, lai šī biedrība varētu runāt visas apkaimes vārdā.
Pretēji vairāku iedzīvotāju iebildumiem, Rīgas pašvaldība pagaidām neplāno atteikties no satiksmes izmaiņām Grīziņkalnā, pamanāmākā no kurām ir satiksmes bloķēšana Vārnu ielā. Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komitejas vadītāja Marta Kotello (P) klāstīja, ka pašvaldība tagad pusgadu testēšot izmaiņu ietekmi un tikai tad lemšot par pārmaiņām.
Pēc VUGD apsekošanas domes pārstāvji apgalvoja, ka Grīziņkalnā esot uzlabota operatīvo dienestu piekļuve Vārnu ielai.
