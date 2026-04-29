Siltumapgādes attīstība reģionos ir nevienmērīga, secinājusi Valsts Kontrole

Latvijā, izmantojot Eiropas Savienības fondu atbalstu, pēdējos gados būtiski modernizēta siltumapgāde, tomēr reģionos siltumenerģijas tarifi joprojām būtiski atšķiras un daudzviet ir augstāki nekā Rīgā, revīzijā secinājusi Valsts kontrole.
Valsts kontrole norāda, ka Latvijā nomainītas neefektīvas padomju laika katlumājas, rekonstruēti siltumtīkli un daudzviet dabasgāze aizvietota ar biomasas kurināmo, palielinot atjaunīgo energoresursu īpatsvaru un samazinot oglekļa dioksīda emisijas. Tomēr īpaši mazāk apdzīvotās vietās ar nelielu patērētāju skaitu joprojām darbojas novecojušas un ekonomiski grūti uzturamas siltumapgādes sistēmas.
Kopējais siltumtīklu garums Latvijā ir aptuveni 2000 kilometru, tostarp 800 kilometru Rīgā. Pērn Latvijā saražotas 7,216 miljoni megavatstundu siltumenerģijas, no tām 44% jeb 3,153 miljoni megavatstundu — Rīgas siltumapgādē.
Šā gada martā siltumenerģijas tarifi Latvijā bija no 56 eiro par megavatstundu Jumpravā līdz 145 eiro par megavatstundu Penču ciemā, bet Rīgā tarifs bija 83 eiro par megavatstundu.
Valsts kontroles padomes loceklis Mārtiņš Āboliņš uzsver, ka ne visas centralizētās siltumapgādes sistēmas ir ilgtermiņā uzturamas.
"Mazās un vāji noslogotās sistēmās izmaksas uz vienu patērētāju ir augstas.
To uzturēšana un modernizācija nākotnē var kļūt finansiāli neizdevīga un novest pie iedzīvotājiem nesamaksājamiem tarifiem, ja netiks savlaicīgi lemts par alternatīviem risinājumiem," norāda Āboliņš.
Viņš uzsver, ka Klimata un enerģētikas ministrijai jānodrošina mērķēta un datos balstīta siltumenerģētikas attīstības politika.
Lai gan aptuveni 70% centralizētās siltumapgādes siltumenerģijas Latvijā ražo no biomasas, tas ne vienmēr nozīmē zemākus tarifus. Valsts kontrole secinājusi, ka siltumenerģijas cenu reģionos būtiski ietekmē kurināmā veids, darbaspēka izmaksas, katlu vecums un patērētāju skaits.
Revīzijas izlasē iekļautajās pašvaldībās
visaugstākie tarifi ir siltumam, kas ražots no dabasgāzes vai malkas.
Ja siltumenerģiju ražo no dabasgāzes, kurināmā izmaksas veido 83% līdz 91% no tarifa, savukārt malkas katlumājās darbaspēka izmaksas sasniedz 47% līdz 51% no tarifa.
Šādas tehnoloģijas joprojām ir plaši izplatītas. Revīzijas izlasē iekļautajās pašvaldībās ir 102 malkas katli ar vidējo vecumu 16 gadi un 61 gāzes katls ar vidējo vecumu 17 gadi.