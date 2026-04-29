Latviešu melanholiskā poproka grupa “The Sound Poets” šajā pavasarī iepriecina klausītājus ar jaunu albumu “Katram kuģim savs ceļš” un aicina uz lielkoncertu Mežaparka Zaļajā teātrī 29. augustā.
Grupas piektajā studijas albumā iekļauti 10 skaņdarbi latviešu valodā. Albums tapis sadarbībā ar igauņu mūziķi un producentu Erki Pārnoju, kurš Latvijas klausītājiem labi zināms kā grupas Ewert and the Two Dragons dalībnieks. Ieraksts lielākoties veikts studijā Tallinā kopā ar skaņu inženieri Pēteru Salmelu.
Albuma vēstnesis ir enerģiskā un vasarīgā dziesma “Bāka”, kas atgādina – pat tumsā vienmēr iespējams atrast gaismas staru, kas rāda ceļu uz priekšu.
“Piektais albums šķiet tiešām nozīmīgs sasniegums jebkurai grupai, tādēļ šoreiz esam īpaši gandarīti un priecīgi par šo svētku mirkli. Man personīgi šis ir saturiski ļoti būtisks albums, un tā tapšanas process mūs visus pārsteidza ar savu emocionālo piesātinājumu. Studijā piedzīvojām patiesi maģiskus mirkļus, un ceram, ka daļa no šīs sajūtas sasniegs arī klausītājus. Esam pateicīgi, ka varam radīt mūziku jau piecu albumu garumā, un īpaši – par klausītājiem, kuri dāvā mums savu laiku,” norāda grupa.
Jaunā albuma iznākšanu "The Sound Poets" svinēs kopā ar klausītājiem savā pirmajā brīvdabas lielkoncertā Rīgā – Mežaparka Zaļajā teātrī 2026. gada 29. augustā.
