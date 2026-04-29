ASV un Lielbritānijas partnerības stiprums allaž ticis izmantots, lai stātos pretī kopīgiem pretiniekiem un gādātu par pasaules drošību, un tagad tā ir nepieciešama, lai aizsargātu Ukrainu, otrdien Savienoto Valstu Kongresā sacīja Lielbritānijas karalis Čārlzs III.
"Šodien, spīkera kungs, tāda pati nelokāma apņēmība ir nepieciešama, lai aizsargātu Ukrainu un tās drosmīgo tautu - lai nodrošinātu patiesi taisnīgu un noturīgu mieru," uzsvēra britu monarhs.
Karalis norādīja, ka Lielbritānijas un ASV savienība, kas veidojusies gadsimtu gaitā, ir unikāla, un par to briti ir dziļi pateicīgi Amerikas tautai.
Britu karaļpāris vizītē ASV ieradās pirmdien. Tā ilgs četras dienas.
