Latvijas Televīzijas žurnāliste un raidījuma "Šodienas jautājums" vadītāja Anete Bērtule uz laiku nebūs redzama televīzijas ēterā. Par to viņa paziņoja 30. aprīļa raidījuma noslēgumā.
"Šoreiz nesolīšu, kā ierasts, ka tiksimies pēc svētkiem," raidījuma izskaņā sacīja Bērtule. "Manā dzīvē ir gaidāmas skaistas pārmaiņas, tāpēc no ētera es uz kādu laiku atvados. Patiešām no sirds jums paldies par atbalstu un labajiem vārdiem šo nu jau sešu sezonu garumā. Paldies arī par ierosinājumiem un kritiku. Galvenais paldies – ka skatījāties!"
Žurnāliste uzsvēra, ka raidījums turpinās darbu arī viņas prombūtnes laikā.
"Raidījums nekur nepazūd – jautājumi, ko tajā apspriest, visticamāk, kļūs arvien vairāk. Tāpēc palieciet kopā ar Latvijas Televīziju un "Šodienas jautājumu". Kaut kad jau tiksimies atkal ēterā. Pagaidām – visu labu!"
Anete Bērtule Latvijas Televīzijas Ziņu dienestā strādā kopš 2012. gada novembra.
Aptauja
Cik svarīgi jums ir žurnālistu un ekspertu komentāri/viedokļi, ko piedāvā LASI.LV?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu