Aprīlis daudzviet Latvijā noslēgsies ar nelielu lietu un slapju sniegu, prognozē sinoptiķi.
Nakts otrajā pusē valsti no ziemeļrietumiem sāks šķērsot nelieli nokrišņi, dienā tie gaidāmi galvenokārt Latvijas centrālajā un austrumu daļā.
Minimālā gaisa temperatūra naktī būs -3..+1 grāds, piekrastē līdz +4 grādiem. Dienā gaiss iesils līdz +4..+9 grādiem, vietām valsts rietumu pusē — līdz +12 grādiem.
Aprīļa pēdējā diena būs pārsvarā apmākusies, vējš lēni līdz mēreni pūtīs no rietumu puses.
Rīgā no rīta un dienā gaidāms neliels lietus, iesākumā iespējams slapjš sniegs. Pūšot lēnam līdz mērenam dienvidrietumu un ziemeļrietumu vējam, gaisa temperatūra naktī noslīdēs līdz +1 grādam, dienā tā pakāpsies līdz +9 grādiem.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu