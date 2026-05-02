Londonā pagājušās nedēļas nogalē sasniegts jauns rekords desertu pasaulē — pagatavots līdz šim garākais tiramisu pasaulē, ziņo BBC. Itāliešu pavāru komanda Čelsijas rātsnamā radīja iespaidīgu desertu, kura garums sasniedza 440,6 metrus, ievērojami pārspējot iepriekšējo rekordu, kas tika uzstādīts Milānā.
Rekorda uzstādīšanā piedalījās aptuveni 100 pavāru, kuri desertu gatavoja un salika uz vietas, ievērojot Ginesa rekordu noteikumus. Tiramisu tapšanā izmantots milzīgs daudzums sastāvdaļu — aptuveni 150 000 cepumu un 20 000 olu, kas nepieciešami, lai izveidotu vienmērīgu un kvalitatīvu desertu visā tā garumā.
Pasākuma iniciators bija itāļu šefpavārs Mirko Riči, kurš jau iepriekš bijis šī rekorda īpašnieks. Viņš uzsvēra, ka tiramisu ir viens no spilgtākajiem Itālijas kulinārajiem eksporta simboliem, un skaidroja, ka rekorda mēģinājums Londonā izvēlēts kā pateicības žests Apvienotajai Karalistei. Desertam piešķirts arī simbolisks akcents — tas rotāts ar zelta kroni, godinot karali un karalisko ģimeni.
Viens no pavāriem, Karmelo Karnevale, atzina, ka kvalitatīva tiramisu pamatā ir ne tikai laba kafija un krēms, bet arī aizrautība ar savu darbu. Lai deserts kvalificētos rekordam, tam bija jāatbilst arī noteiktiem izmēru kritērijiem — gan astoņiem centimetriem augstumā, gan 15 centimetriem platumā.
