Singapūrā apsūdzēts 18 gadus vecs Francijas pilsonis Didjē Gaspārs Ouens Maksimiljēns, kurš, iespējams, sabiedriskā vietā no dzērienu automāta izņēmis salmiņu, to aplaizījis un ievietojis atpakaļ automātā. Par notikušo viņam izvirzītas apsūdzības par kaitniecību un sabiedriskās kārtības traucēšanu. Ja jaunietis tiks atzīts par vainīgu, viņam var draudēt līdz pat diviem gadiem cietumā, kā arī naudas sods.
Saskaņā ar vietējo mediju ziņoto incidents noticis 12. martā kādā tirdzniecības centrā Singapūrā. Jaunietis savu rīcību nofilmējis un video publicējis sociālajā medijā "Instagram", kur tas strauji izplatījies un izraisījis plašu sabiedrības sašutumu. Izmeklēšanā norādīts, ka viņš apzinājās, ka šāda rīcība var izraisīt nepatiku un kaitējumu uzņēmumam, kas pārvalda šos automātus.
Uzņēmums "iJooz", kas Singapūrā piedāvā svaigi spiestas apelsīnu sulas automātus, pēc incidenta uzsāka iekšēju izmeklēšanu un vērsās policijā. Drošības apsvērumu dēļ konkrētajā automātā tika nomainīti visi salmiņi — kopumā ap 500 vienību. Uzņēmums arī paziņojis, ka plāno ieviest uzlabojumus, tostarp individuāli iepakotus salmiņus, lai novērstu līdzīgus gadījumus nākotnē.
Tiesas dokumentos norādīts, ka jaunietis, publicējot video, apzinājies, ka tas varētu izraisīt sabiedrības neapmierinātību. Par sabiedriskās kārtības traucēšanu Singapūrā var piespriest līdz trim mēnešiem cietumā un naudas sodu, savukārt par kaitniecību — līdz diviem gadiem cietumā vai naudas sodu, vai abus sodus vienlaikus.
Maksimiljēns ir students Francijas biznesa skolas "ESSEC" Singapūras filiālē. Jaunieša lieta tiesā tiks skatīta atkārtoti 22. maijā.
